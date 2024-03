Justiça Eleitoral Itinerante estará no fórum de Belford Roxo, que tem mais de 130 mil eleitores sem dados biométricos coletados - Divulgação / TRE-RJ

Publicado 01/03/2024 13:05 | Atualizado 01/03/2024 13:29

Belford Roxo - Da próxima segunda-feira (4) até quarta-feira (06), a cidade de Belford Roxo receberá ação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) para biometrização do eleitorado. Os quatro guichês de atendimento itinerante estarão montados no fórum do município, que fica na Avenida Joaquim da Costa Lima, s/nº, esquina com a rua Tuiuti, no bairro São Bernardo. O atendimento ao público acontece das 12h às 17h.

O objetivo da ação é impulsionar o cadastramento biométrico no município, que tem mais de 130 mil eleitores sem as digitais coletadas até o momento. Esse quantitativo corresponde a 38% do eleitorado da cidade, oitavo maior colégio eleitoral do Estado e quarto da Baixada Fluminense.

A biometria também pode ser coletada em qualquer uma das 165 zonas eleitorais (cartórios) e 18 Centrais de Atendimento ao Eleitor (CAEs) do estado, nos dias úteis, das 11h às 17h.

Para ter os dados biométricos coletados, é necessário apresentar documento oficial com foto, como RG, e comprovante de residência. Em caso de dúvidas, o Disque TRE-RJ funciona de segunda a sexta-feira, das 11h às 19h, no telefone (21) 3436-9000.

Para saber se tem ou não a biometria coletada pela Justiça Eleitoral, o eleitor ou a eleitora deve fazer a consulta no site do TRE-RJ. Para quem já tem a biometria cadastrada, mas precisa fazer alguma alteração no cadastro ou regularizar o título, basta acessar o serviço on-line no site do TRE-RJ.

Campanha #VemPraBiometria

A ação em Belford Roxo faz parte da campanha #VemPraBiometria, lançada em janeiro. O TRE-RJ pretende biometrizar cerca de 4,3 milhões de eleitores (35% do eleitorado fluminense), até 8 de maio, data do fechamento do Cadastro Eleitoral.

O TRE-RJ já realizou ações de cadastramento eleitoral itinerante na estação Carioca do MetrôRio, no Bangu Shopping e na estação de trem da Central do Brasil, todos localizados na Capital. A Justiça Eleitoral Itinerante do TRE-RJ também esteve no shopping Pátio Alcântara, em São Gonçalo.

Com a biometria, na hora da votação, a eleitora ou o eleitor será identificado pela urna eletrônica por meio do reconhecimento de sua impressão digital. O sistema biométrico proporciona maior segurança ao processo eleitoral. As digitais coletadas garantem que cada pessoa seja única no Cadastro Eleitoral, afastando a possibilidade de um eleitor se passar por outro na hora de votar.