Publicado 02/03/2024 13:45

Belford Roxo – Um suspeito que pilotava uma motocicleta roubada, foi preso por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) na manhã deste sábado (02), na Rua Saturnino Machado, no bairro Parque Martinho, em Belford Roxo.

Na ação, os agentes faziam um patrulhamento pela via quando perceberam o suspeito em uma motocicleta sem placa. Na abordagem dos policiais, foi verificado uma adulteração entre o número do motor e do chassi do veículo. O motociclista não soube informar sobre a documentação e a procedência da moto, onde se constatou se tratar de uma placa furtada.

A ocorrência policial com o preso e a motocicleta apreendida foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).