Secretária Cristiane do Sobreira, prefeito Waguinho e secretário Matheus Carneiro nas obras da Vila PaulineRafael Barreto/PMBR

Publicado 01/03/2024 17:15 | Atualizado 01/03/2024 17:30

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), visitou nesta sexta-feira (01), a Vila Pauline e o Bairro das Graças. Acompanhado por secretários e integrantes do governo, Waguinho fiscalizou as obras de pavimentação de ambas as localidades, que estão passando por intervenções urbanísticas.

Prefeito Waguinho disse que algumas ruas do bairro das Graças serão recapeadas e terão operação tapa-buracos Rafael Barreto/PMBR



A Secretaria Municipal de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios, continua fazendo o trabalho de pavimentação ao longo do município e a Vila Pauline é um dos bairros contemplados com os serviços. Recentemente, o bairro recebeu obras de drenagem onde foram colocadas novas galerias para diminuir os alagamentos e melhorar o escoamento das águas pluviais. A equipe esteve finalizando o asfaltamento na Rua Bernardino Rodrigues de Vasconcelos e agora está trabalhando na Lages Brandão.



O prefeito Waguinho frisou que finalizará todas as ruas que foram saneadas na Vila Pauline. "Aqui é uma obra muito grande, que há muito tempo as pessoas estão esperando por isso, principalmente nesses bairros que são mais distantes do centro. Mas eu gosto de vir nessas localidades porque eu sei que é aqui que estão as pessoas que mais precisam de ajuda e de acolhimento", disse o prefeito.

No Bairro das Graças, prefeito Waguinho cumprimentou moradores e percorreu ruas Rafael Barreto/PMBR



Infraestrutura



Infraestrutura

No bairro das Graças, Waguinho anunciou obras de reforma e infraestrutura da região. O prefeito conversou com moradores. "Faremos as revisões em todo o bairro. Algumas ruas receberão um recapeamento asfáltico, outras a Operação Tapa-Buraco, além de reparos nos problemas do afundamento de esgoto", disse. "Nós também temos um espaço público onde faremos uma extensão da saúde, criando um espaço de fisioterapia, para que os moradores possam ter uma porta aberta para solucionar as suas dificuldades", finalizou o prefeito, ao lado do secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, e da secretária de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida, Cristiane do Sobreira.

O prefeito Waguinho, junto com secretários, andaram pelas ruas analisando as necessidades do Bairro das Graças Rafael Barreto/PMBR



O morador do Bairro das Graças, Márcio de Araújo, 52, agradeceu ao prefeito pelo trabalho que ele vem fazendo no município. "Não é toda autoridade que anda pelos bairros para estar próximo da população e ajudar nos problemas que temos. É realmente gratificante saber que o prefeito Waguinho está sempre de olho em nós que precisamos", afirmou Márcio.