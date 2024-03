A ocorrência policial com o menor apreendido e as drogas foi registrada na 54ª DP - Divulgação / 39º BPM

A ocorrência policial com o menor apreendido e as drogas foi registrada na 54ª DPDivulgação / 39º BPM

Publicado 02/03/2024 19:32

Belford Roxo – Um menor foi apreendido por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), com uma quantidade de drogas e dinheiro em espécie, na Estrada Mário Santana, no Condomínio Arezzo, no bairro Maringá, em Belford Roxo.

Na ação, os agentes faziam patrulhamento no local quando detiveram o menor em atitude suspeita. Na revista pessoal, foi encontrado as drogas e o dinheiro com o menor.

O menor apreendido tem quatro anotações por crime infracional análogo ao tráfico de drogas e dois mandados de busca e apreensão contra menor infrator.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).