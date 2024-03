O prefeito Waguinho ouve atentamente as explicações do representante do Banco do Brasil, Whélen Leite - Rafael Barreto / PMBR

O prefeito Waguinho ouve atentamente as explicações do representante do Banco do Brasil, Whélen LeiteRafael Barreto / PMBR

Publicado 04/03/2024 19:17 | Atualizado 04/03/2024 19:17

Belford Roxo - Devastado pelas últimas chuvas, o município de Belford Roxo começa a se recuperar. Nesta etapa, a ajuda do Governo Federal é importante. Nesta segunda-feira (04), o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), recebeu em seu gabinete, a visita do gerente geral de setor público do Banco do Brasil, Whélen Leite, e do gerente de relacionamento da instituição na Baixada Fluminense, Gilmar Lemos. Ambos entregaram ao prefeito dois cartões de Pagamento Defesa Civil, que dão acesso a recursos liberados pelo Governo Federal através do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.



Os cartões são destinados ao pagamento de despesas com ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais. Usados exclusivamente em situações de emergência ou estado de calamidade pública, reconhecidos pela Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração, os cartões podem ser utilizados para aquisição de material, contratação de serviços destinados às ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais.

Durante a reunião, o representante do Banco do Brasil elogiou a rapidez de Belford Roxo na entrega da documentação para conseguir recursos federais Rafael Barreto/PMBR



Auxílio importante



O prefeito Waguinho destacou que os cartões são fundamentais para que o município possa utilizar os recursos buscando minimizar o sofrimento das pessoas afetadas pelas chuvas. “Esse auxílio do Governo Federal é importante, pois cerca de 20 mil pessoas foram prejudicadas pelas chuvas. Estamos fazendo o possível para que elas voltem a ter uma vida normal e sem sobressaltos”, destacou o prefeito, frisando que a Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome já entregou à famílias fogões, geladeiras, camas, colchonetes e cestas básicas. O prefeito Waguinho destacou que os cartões são fundamentais para que o município possa utilizar os recursos buscando minimizar o sofrimento das pessoas afetadas pelas chuvas. “Esse auxílio do Governo Federal é importante, pois cerca de 20 mil pessoas foram prejudicadas pelas chuvas. Estamos fazendo o possível para que elas voltem a ter uma vida normal e sem sobressaltos”, destacou o prefeito, frisando que a Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome já entregou à famílias fogões, geladeiras, camas, colchonetes e cestas básicas.

Prefeito Waguinho assina o recebimento dos cartões para utilizar os recurso do Governo Federal Rafael Barreto/PMBR



Whélen Leite destacou a agilidade da Prefeitura para conseguir os recursos em pouco espaço de tempo, pois decretou Estado de Emergência, que foi aprovado pelos governos federal e estadual. “Essa celeridade foi importante, pois acelerou o processo. Tenho certeza que os recursos serão bem utilizados e, aos poucos, o município voltará à normalidade”, argumentou Whélen Leite. Whélen Leite destacou a agilidade da Prefeitura para conseguir os recursos em pouco espaço de tempo, pois decretou Estado de Emergência, que foi aprovado pelos governos federal e estadual. “Essa celeridade foi importante, pois acelerou o processo. Tenho certeza que os recursos serão bem utilizados e, aos poucos, o município voltará à normalidade”, argumentou Whélen Leite.

Whélen Leite e prefeito Waguinho exibem os cartões ao lado dos secretários Tati Ervite, Matheus Carneiro e Renatinho Rafael Barreto/PMBR



Participaram também da Reunião os secretários Matheus Carneiro (Gestão e Inovação em Serviços Públicos), Tuninho Medeiros (Habitação e Urbanismo), Renatinho Ceciliano (Casa Civil) e Tati Ervite (Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome). Participaram também da Reunião os secretários Matheus Carneiro (Gestão e Inovação em Serviços Públicos), Tuninho Medeiros (Habitação e Urbanismo), Renatinho Ceciliano (Casa Civil) e Tati Ervite (Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome).