Publicado 04/03/2024 17:09 | Atualizado 04/03/2024 17:11

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), inaugurou no sábado (02), o novo prédio da UPA do bairro Bom Pastor (batizada de Missionário Davi Alves de Araújo), que deverá atender, em média, 500 pessoas por dia. No local da antiga UPA será construída uma praça com uma grande área de lazer.



A Unidade de Pronto Atendimento terá quatro consultórios, duas salas de classificação de risco (popularmente conhecida como triagem), uma sala para assistente social, sala de hipodermia (diminuição da temperatura corporal abaixo dos níveis normais), sala vermelha com quatro leitos e sala amarela com 11 leitos. A unidade tem ainda atendimento pediátrico, farmácia, sala de eletrocardiograma, raio-X e laboratório.

Waguinho, acompanhado de secretários e autoridades municipais, destacou a importância dos investimentos na saúde. "Tudo que nós fazemos é com muita dedicação e carinho. A nova UPA é reflexo desse trabalho com uma estrutura de qualidade para acolher quem precisar", frisou. "Ainda teremos uma série de inaugurações nos próximos dias que reforçam a nossa missão de transformar a cidade em um lugar melhor", completou o prefeito Waguinho.

Descentralização



A deputada federal e primeira-dama Daniela do Waguinho enfatizou sobre os avanços na área da saúde. "Fico feliz e honrada por contribuir com as realizações em Belford Roxo. Essa nova UPA é um presente para os moradores do bairro e região", ressaltou. "Posso garantir que ainda virão mais conquistas para continuar o desenvolvimento da cidade", concluiu Daniela, principal responsável pelo repasse de emendas e recursos federais.

O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, pontuou sobre as melhorias que beneficiam a cidade. “A nova unidade vai descentralizar a saúde da cidade para facilitar a vida das famílias belforroxenses”, compartilhou Christian. “É um verdadeiro marco na cidade para salvar vidas e atender os cidadãos com dignidade e respeito que eles merecem”, completou o secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro.



O homenageado



Morador antigo do bairro Bom Pastor, o missionário Davi Alves de Araújo era muito conhecido na região por ser uma pessoa tranquila e que gostava de ajudar vizinhos e moradores do local.



O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, pontuou sobre as melhorias que beneficiam a cidade. "A nova unidade vai descentralizar a saúde da cidade para facilitar a vida das famílias belforroxenses", compartilhou Christian. "É um verdadeiro marco na cidade para salvar vidas e atender os cidadãos com dignidade e respeito que eles merecem", completou o secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro.Morador antigo do bairro Bom Pastor, o missionário Davi Alves de Araújo era muito conhecido na região por ser uma pessoa tranquila e que gostava de ajudar vizinhos e moradores do local.Casado com Marly Reis de Araújo, o missionário Davi Alves de Araújo era oficial da Polícia Militar. O casal teve quatro filhos e oito netos. Ele, que morou no Bom Pastor durante 47 anos, morreu em 21 de abril de 2020 deixando saudade nos corações de familiares e amigos.

A viúva do homenageado, Marly Reis de Araújo, de 72 anos, agradeceu emocionada pelo reconhecimento do legado de Davi. "É um momento de gratidão pelo carinho e que essa unidade seja um lugar abençoado para todos", afirmou Marly. "Esse equipamento de saúde no centro de Bom Pastor é uma grande conquista que é mais especial ainda por levar o nome do meu pai", acrescentou o filho do homenageado, Alex Sandro Reis de Araújo, de 49 anos.