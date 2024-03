O secretário municipal de Segurança Pública, Luciano Arigone, destacou a importância da capacitação - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 04/03/2024 15:53

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Segurança Pública, abrirá as inscrições para cursos gratuitos de ensino a distância (EaD) com temas diversos para qualificação profissional. As inscrições começam dia 11 de março e vão até 22 do mesmo mês. As oportunidades serão destinadas para profissionais de segurança pública, privada e sociedade civil.



Os temas disponíveis são: Supervisão, Uso Progressivo da Força, Gerenciamento de Crise, Primeiros Socorros, Responsabilidade Civil do Agente de Segurança Pública e Privada, Trânsito, Noções em Meio Ambiente, Violência Contra a Mulher e Fundamentos da Assistência Social.



Cronograma:



· Período de Inscrições – De 11/03 a 22/03



· Início das Aulas – 08/04



· Encerramento das Aulas – 31/05



· Início do Período de Provas – 03/06



· Encerramento do Período de Provas – 09/06



· Período de Diplomação – 17/06 a 21/06



· Encerramento do Ciclo – 21/06

O curso terá vários temas disponíveis, como por exemplo, gerenciamento de crise e o uso progressivo da força Rafael Barreto / PMBR



O secretário municipal de Segurança Pública, Luciano Arigone, convocou todos que tiverem interesse na capacitação. “Para quem está buscando uma qualificação e uma capacitação, essa é a oportunidade de ouro para obter esse aprendizado que enriquecerá o currículo do profissional e o deixar mais preparado para o mercado de trabalho”, afirmou. “Tenho certeza de que nossos conteúdos certamente serão importantes para aprender sobre todos os temas disponíveis”, completou Luciano.



Para realizar a inscrição, acesse o link: https://forms.gle/E5vsevpdxikmnUv37