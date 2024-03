A motocicleta e a pistola apreendida com o suspeito que morreu no registro da ocorrência policial na 54ª DP - Divulgação / Pmerj

A motocicleta e a pistola apreendida com o suspeito que morreu no registro da ocorrência policial na 54ª DPDivulgação / Pmerj

Publicado 06/03/2024 10:31

Belford Roxo – Um suspeito morreu, após troca de tiros com policiais militares do 39º BPM (BPM), na manhã desta terça-feira (06), no bairro Parque Floresta, em Belford Roxo, durante operação dos agentes de repressão ao tráfico de drogas, roubo de veículos e cargas na região. Com o homem, foi apreendido: 01 motocicleta; 01 pistola calibre 40mm; 09 munições; e 01 carregador de pistola calibre 40mm.

Na ação, os agentes realizavam a operação na comunidade quando foram atacados a tiros por diversos homens armados em motocicletas, sendo necessário o revide. Ao término do confronto, foi encontrado um suspeito ferido em uma motocicleta e com a pistola. Ele foi socorrido no Hospital Municipal de Belford Roxo, mas acabou não resistindo, morrendo na sequência.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).