Belford Roxo - Representantes do Banco do Brasil visitaram nesta semana os condomínios Vale do Ipê, no bairro Jardim do Ipê, e Babi, no Recantus, em Belford Roxo. Acompanhados por secretários municipais, eles inspecionaram as duas áreas. A ideia é recomeçar as obras do Vale do Ipê e do condomínio Baleares, em Santa Teresa. No total, os dois condomínios somam 1.458 unidades. A previsão é que as obras reiniciem no mês de abril.



A visita começou pelo condomínio Babi, no bairro Recantus, onde pelo menos 140 famílias que moravam no térreo foram severamente atingidas pelas últimas chuvas. A vistoria constatou que as residências estão vulneráveis e propensas a novas enchentes. A força da água destruiu portas e pisos de diversas unidades, que estão com paredes úmidas e exalando cheiro de mofo.

A comitiva seguiu depois para os condomínios Vale do Ipê I e II, que somam 558 residências. O gerente geral de setor público do banco do Brasil, Whélen Leite, destacou que os trabalhos de reconstrução e manutenção dos condomínios Baleares e Vale do Ipê deverão começar em abril. “Tem um processo de licitação e, a partir da escolha da empresa, as obras iniciam para concluirmos os serviços em ambos os condomínios”, argumentou Whélhen, acentuando que em Santa Teresa são 900 residências.



O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), durante o encontro com representantes do Banco do Brasil em seu gabinete, frisou que a prefeitura, com recursos próprios, pavimentou a Estrada Belford Roxo, principal via de ligação entre os bairros Bom Pastor e Santa Teresa.

O secretário municipal de Habitação e Urbanismo, Tuninho Medeiros, enfatizou a importância da conclusão das obras dos condomínios, salientando que no dia 11 de março será lançado, via internet, um cadastro habitacional. "Recentemente, fizemos uma convocação para 662 pessoas que se inscreveram em 2018, foram contempladas, mas não formalizaram o contrato nos condomínios Baleares VII, VIII e IX, no bairro Santa Teresa. Já estamos ajustando tudo. Agora, é esperarmos o início e a conclusão das obras para entregarmos os apartamentos aos contemplados", finalizou Tuninho Medeiros, ao lado da subsecretária de Habitação, Michele Gonçalves.

Participaram ainda da visita os secretários Matheus Carneiro (Gestão e Inovação em Serviços Públicos); Renatinho Ceciliano (Casa Civil); Tati Ervite (Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, e Alberto Vieira (Defesa Civil).