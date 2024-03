Daniela do Waguinho e Matheus Carneiro observam o estudante Kayke sendo vacinado contra a dengue - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 05/03/2024 16:23

Belford Roxo - O secretário de Gestão e Inovação em Serviços Públicos de Belford Roxo, Matheus Carneiro e a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho visitaram, nesta terça-feira (05), a Policlínica Neuza Brizola, no Centro, para acompanhar os atendimentos e a vacinação contra a dengue.



Com a explosão de casos de dengue em todo país, Belford Roxo já faz a sua parte na imunização do público-alvo no momento, que é de crianças entre 10 e 11 anos. O secretário Matheus Carneiro e a primeira-dama Daniela do Waguinho assistiram o jovem Kayke Lucas Medeiros, de 10 anos, receber o imunizante, ao lado da mãe Marineide Barbosa, de 30 anos.

"Precisamos proteger os jovens e adolescentes com essa vacina que está sendo disponibilizada pelo governo Federal", contou Daniela do Waguinho. "Convocamos os pais e responsáveis para vacinar e evitar agravos da doença", completou Matheus Carneiro.

Proteção ao filho



A mãe de Kayke, Marineide, deixou claro que a saúde do filho é prioridade. "Nunca deixo de vacinar e fiquei muito feliz com a chegada dessa novidade que é mais uma proteção importante", relatou Marineide.

