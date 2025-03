Andressa Urach elogia desempenho de Fernando Gil e o compara a Cristiano Ronaldo - reprodução

Publicado 24/03/2025 17:23

Rio - Durante participação no podcast Ticaracaticast, Andressa Urach revelou detalhes sobre seu encontro com o influenciador Fernando Gil, destacando seu desempenho e comparando-o ao do jogador Cristiano Ronaldo.



A aproximação entre Andressa Urach e Fernando Gil teve início após um seguidor questionar Gil se ele teria relações com Urach, ao que ele respondeu: "ferro nela". O vídeo viralizou e chegou até a atriz, que decidiu tomar a iniciativa. "Falei 'olha, corajoso', porque normalmente os homens têm medo. Falei 'vou chamar para ver se ele não vai fugir', porque falar é uma coisa... para que a gente se conhecesse, eu fui para o Rio de Janeiro... um homem inteligente, cheiroso, educado. Por que não?", relembrou Urach.