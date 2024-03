Na manutenção no subsistema Xerém, a unidade irá operar com 40% da capacidade, afetando Belford Roxo e Duque de Caxias. Já em Rio D’Ouro, que fornece água para Nova Iguaçu funcionará com 70% - Tomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 07/03/2024 17:27 | Atualizado 07/03/2024 17:29

Baixada - A Cedae adiou para a próxima semana as manutenções preventivas que estavam agendadas para esta quinta e sexta-feira (07 e 08) em dois sistemas que fornecem água para a Águas do Rio abastecer partes dos municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias e Nova Iguaçu. A mudança de data foi motivada pela chuva que atingiu a Baixada Fluminense e causou a paralisação de unidades do Sistema Acari, sob gestão da estatal, na quarta-feira (06).



Agora, a manutenção no subsistema Xerém ocorrerá na próxima quarta-feira (13). A unidade irá operar com 40% da capacidade, das 8h às 17h, afetando o fornecimento em partes de Belford Roxo e Duque de Caxias.

Já o serviço em Rio D’Ouro foi reagendado para a sexta-feira (15). A unidade, que fornece água para partes de Nova Iguaçu, funcionará com 70% da capacidade, também das 8h às 17h.



Regiões afetadas:



Belford Roxo: Barro Vermelho, Bom Pastor, Lote XV, Nova Aurora, Retiro Feliz, Santa Amélia, São Bernardo, Vale do Ipê e Wona;

Duque de Caxias: Amapá, Aviário, Barro Branco, C Madeira, Campos Elíseos, Cângulo, Capivari, Chácaras Arcampo, Chácaras Rio – Petrópolis, Chuno, Cidade dos Meninos, Cidade Parque Paulista, Equitativa, Ferreira, Figueira, Guararapes, Império, Jardim Ana Clara, Jardim Anhangá, Jardim Dayse, Jardim Nat, Jardim Primavera, Lamarão, Mantiquira, Meio da Serra, N S do Carmo, Nova Campinas, P Adelaide, P J Pessoa, P S Pedro, Parada Angélica, Parada Morabi, Parque Barão do Amapá, Parque Eldorado, Parque Panorama, Parque Paulista, Parque Vitória, Pilar, S Bonfim, Santa Cruz, Santa Cruz da Serra, Santa Lúcia, Santo Antônio, Saracuruna, Vila Actura, Vila Alzira, Vila Maria Helena, Vila Operária (Xerém), Vila Rosário, Vila Santa Alice, Vila Santa Cruz, Vila São Judas Tadeu, Vila Urussaí e Xerém



Nova Iguaçu: Rio D’Ouro, Austin, Adrianópolis, Carlos Sampaio, Rancho Fundo, Líbano, Cobrex, Botafogo, Corumbá, Caioaba, Vila Operária, Parque Flora, Carmary, Vila Guarita, N. S. Fatima, Parque Ambai, J. São Vicente, Grama, Figueira, Recantus, Jardim Real, P. São Carlos, Nova Brasília, Jardim Natal, Vila Fluminense, Vila Guimarães, Genenciano, Caiçara e Boa Esperança



O abastecimento nas regiões afetadas será normalizado, de forma gradativa, após a conclusão dos serviços da companhia estadual e retomada integral da produção de água nessas unidades. A concessionária orienta os clientes dessas localidades a reservarem a água de cisternas e caixas d’água para atividades prioritárias, até a regularização do fornecimento, e ressalta que segue à disposição pelo 0800 195 0 195, disponível para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.