O projeto foi organizado pelos professores Frederico Mendes de Carvalho e Cassiano Luiz do Carmo Santos, com parceria da Caixa Econômica e empresas envolvidas na execução do Minha Casa, Minha VidaDivulgação / IFRJ Belford Roxo

Publicado 07/03/2024 14:42

Belford Roxo - O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) vivenciou, na última semana, um momento de celebração e reflexão durante o lançamento do livro "A Baixada Pode: Depoimentos de estudantes do FIC MEI do IFRJ - Campus Belford Roxo". O evento foi permeado por emoção, alegria e esperança, resgatando, por meio de depoimentos, a experiência de professores e alunos que participaram do Programa de Formação Inicial e Continuada para Microempreendedores Individuais (FIC Mei).



A obra, agora parte integrante do acervo educacional do IFRJ, transcende a simples narrativa de conquistas acadêmicas. Ela arremessa luz sobre o impacto transformador da educação empreendedora na Baixada Fluminense. O projeto foi organizado pelos professores Frederico Mendes de Carvalho e Cassiano Luiz do Carmo Santos, contando com a parceria da Caixa Econômica Federal e das empresas envolvidas na execução do Minha Casa, Minha Vida em Belford Roxo.



O Diretor de Ensino professor Flávio Sabrá, compartilhou suas impressões: "O evento de hoje testemunha o compromisso do IFRJ em oferecer uma formação holística aos alunos. Estamos investindo não apenas em seus conhecimentos técnicos, mas também em habilidades empreendedoras essenciais para enfrentar os desafios do mundo real."



Frederico Mendes de Carvalho, docente e um dos organizadores, acrescentou: "Ao longo do FIC Mei, observamos uma transformação palpável nos participantes. A educação empreendedora não apenas fornece ferramentas práticas, mas também cultiva uma mentalidade inovadora crucial para o sucesso em qualquer empreendimento." O professor Cassiano Luiz do Carmo Santos, destacou a experiência na execução do FIC. “Saímos todas e todos transformados deste processo e a educação é sobre isso, sobre sentir e fazer sentir, sobre aprender e ensinar sempre”, afirmou.

Márcia Cristina Jorge de Souza, aluna do FIC Mei, expressou seu entusiasmo: "O programa expandiu minha visão sobre as possibilidades. A Baixada Fluminense é rica em talentos e oportunidades, e agora vejo que podemos desempenhar um papel ativo em seu desenvolvimento."

O Diretor do Campus, Márcio Franklin Oliveira, destacou que o programa evidencia a importância do IFRJ Campus Belford Roxo “Vemos aqui a relevância desta instituição para a cidade, estamos aqui desde 2016, graças a esta comunidade, implementando uma educação pública, gratuita e de qualidade”, afirmou.



Segundo o professor Frederico Mendes, este lançamento vai muito além de ser uma conclusão literária; representa um compromisso contínuo do IFRJ em inspirar, capacitar e transformar vidas. "A Baixada Pode" não é apenas um livro; é um testemunho vívido do poder da educação empreendedora em moldar futuros líderes, inovadores e agentes de mudança na Baixada Fluminense. E complementa dizendo que este é mais um capítulo na narrativa dinâmica do IFRJ, onde os sonhos se convertem em realizações, impulsionados por uma educação que transcende as fronteiras convencionais.