O ?Dia Delas? irá oferecer diversos serviços como isenções cartoriais e emissão cartão do SUS, por exemplo - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 07/03/2024 14:54

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo promove, nesta sexta-feira (08), a partir das 9h, na Praça Getúlio Vargas, no Centro, mais uma edição do projeto “Dia Delas”, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. O evento, que contará com a presença da primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho, oferecerá diversos serviços de saúde e assistência social, destacando-se: isenções cartoriais, vale social, 1ª e 2ª via de CPF, cartão do SUS, atendimento ginecológico, preventivo, marcação de exames e consultas com médicos de diversas especialidades.

O Dia Delas é uma realização conjunta das secretarias municipais da Mulher, Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome e Saúde.