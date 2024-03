O registro da ocorrência policial com as drogas e as armas foi realizada na 54ª DP - Divulgação / Pmerj

Publicado 07/03/2024 22:52

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), apreenderam uma pistola 9mm; uma réplica de pistola; drogas; e dois rádios transmissores, na noite desta quinta-feira (07), na Avenida Distinção, no bairro Bom Pastor, em Belford Roxo, após confronto com suspeitos armados que atiraram nos agentes.

Na ação, os agentes faziam um patrulhamento de repressão ao tráfico de drogas no Bom Pastor, quando foram atacados a tiros por cinco homens armados, que fugiram na sequência. Ao término do confronto, os policiais militares localizaram as drogas e a arma.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).