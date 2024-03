As crianças já aproveitaram os novos brinquedos para se divertirem - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 08/03/2024 19:00

Belford Roxo - O secretário de Educação de Belford Roxo, Denis Macedo, e o secretário de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, visitaram nesta sexta-feira (08), a Creche Municipal Vereadora Fátima Nunes, no bairro Hinterland. Na ocasião, ambos entregaram um playground para que as crianças se divirtam e participem de brincadeiras.



Denis Macedo, destacou a importância da educação infantil no município. "Para nós, a educação começa na primeira infância, por isso esse investimento em creche e também nesses brinquedos. Pois é aqui que as crianças irão desenvolver sociabilidade, oralidade e pertencimento. Então, é importante essa fase”, disse. “Quando essas crianças chegarem ao ensino fundamental, elas estarão muito muito melhor preparadas para sua vida educacional”, completou Denis.

Matheus Igual a Você, Matheus Carneiro, diretora Mônica Martins e Denis Macedo participam da entrega do novo playground para os alunos Rafael Barreto/PMBR



Educação valorizada



O secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, revelou como se sentiu ao ver as crianças brincando. “Estou emocionado em vê-las alegres com esse projeto que a Prefeitura da nossa cidade construiu, pois valorizar a educação é a certeza que teremos um país melhor”, disse. “Para a gente é uma alegria e uma conquista poder estar ao lado das crianças e de seus pais participando desse momento feliz para todas elas”, completou Matheus.



A diretora Mônica Martins enfatizou que o playground irá proporcionar mais diversão às crianças. "É muito gratificante fazer a felicidade dos alunos. Fico feliz em saber que a Prefeitura, através da Secretaria de Educação, está investindo para fazer das creches e escolas um lugar aprazível para alunos, pais e funcionários", arrematou.

O pequeno Heitor, de 5 anos, e a mãe Taís Ramos, ficaram felizes com a entrega do novo playground na creche Rafael Barreto/PMBR



A moradora do bairro Vila Santo Antônio, Taís Ramos, 31, mãe do aluno Heitor, 5, ficou feliz com o novo brinquedo na escola. "Eu acho que é necessário, pois as crianças adoram participar de brincadeiras. Assim elas colocam para fora a energia acumulada", concluiu. "Agradeço à prefeitura por ter proporcionado essa alegria para escola e para as crianças que aqui estudam", completou Taís.