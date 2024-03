A ocorrência policial com toda a droga apreendida foi registrada na 54ª DP - Divulgação / Pmerj

Publicado 09/03/2024 01:35

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) apreenderam uma grande quantidade de drogas (maconha e cocaína), em duas sacolas descartadas por dois suspeitos, que acabaram fugindo, no Parque Colonial, na tarde desta sexta-feira (08), em Belford Roxo.



Na ação, os policiais faziam um patrulhamento na região quando perceberam a movimentação suspeita de dois homens dentro de um beco, que ao avistarem a viatura jogaram uma sacola plástica com as drogas, fugindo na sequência. Ao realizarem uma busca no local, os agentes encontraram mais uma sacola com cocaína e maconha.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP