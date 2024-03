As crianças viram de perto diversas atividades práticas do que ocorre no dia a dia do trânsito - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 11/03/2024 17:45

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, por meio da Secretaria Municipal de Transporte, realizou nesta segunda-feira (11), um dia especial voltado para a educação de trânsito para as 180 crianças da creche municipal Adriana Vitório Furtado, no bairro das Graças. Durante o turno da manhã e tarde, o secretário da pasta, Marcelo Machado, coordenou as ações educativas para alunos da unidade escolar.



Através de um circuito criado para representar cenários reais de trânsito, os alunos adoraram as brincadeiras e se divertiram com as atividades ao lado dos personagens da Turminha do Trânsito. Além disso, as crianças receberam um talão de multa mirim, para aplicar multas simbólicas e ajudar na conscientização de pais e familiares.

Um circuito foi montado para que as crianças visualizassem bem as atividades de educação no trânsito Rafael Barreto/PMBR



Futuros pedestres



De acordo com o secretário municipal de Transporte, Marcelo Machado, a educação infantil para o trânsito é fundamental. "Embora as crianças não façam parte ativamente do trânsito, é essencial que o aprendizado seja desde cedo sobre os pontos principais", frisou. "Ações educativas ajudam a criar uma sociedade mais segura e com responsabilidade em relação à mobilidade urbana. Esperamos levar esses ensinamentos para toda a rede municipal de ensino", completou Marcelo Machado.

Lorenzo Silva, Heitor Gael e Lorenzo Abreu demonstraram muito conhecimento sobre nos temas de trânsito Rafael Barreto/PMBR



A diretora da creche Adriana Vitório Furtado, Thais Fonseca, salientou que o tema é de extrema importância. "As crianças serão os futuros pedestres, ciclistas e motoristas. É na infância que se começa a compreender o seu papel na sociedade, por isso a necessidade de abordar esses temas o quanto antes", acrescentou Thais.

O secretário Marcelo Machado com alunos e professores após as atividades de educação no trânsito Rafael Barreto/PMBR



Os alunos Lorenzo Silva, Heitor de Moraes e Lorenzo Abreu, todos de 5 anos, foram os destaques nas atividades e demonstraram muito conhecimento sobre nos temas de trânsito, em especial, sobre o semáforo e o que representam as cores.

