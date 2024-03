O evento contou com a participação da comunidade escolar e local da creche municipal no bairro Andrade Araújo - Divulgação

Publicado 11/03/2024 15:48

Belford Roxo - O Dia Internacional da Mulher, celebrado na última sexta-feira (08), foi marcado por uma bela homenagem as mulheres da comunidade escolar e local, na Creche Municipal Professor Jorge Victor de Almeida, no bairro Andrade de Araújo, em Belford Roxo.

O evento comandado pela diretora da unidade, Vilma Menezes, contou com a participação da psicóloga Rose da Secretaria Municipal de Educação (Semed), que dinamizou com as participantes sobre a importância das mulheres em suas buscas pessoais pelas conquistas e grandes ações.

Brindes com mensagens encorajadoras no Dia Internacional da Mulher foram entregues as participantes Divulgação

A parte da manhã foi marcada por um passeio pela poesia de Bráulio Bessa. À tarde, as emoções foram marcadas com o testemunho de vida da pedagoga Suzy Andrade, da Primeira Igreja Batista da Prata, impactando a todos com sua garra, mesmo sendo deficiente visual. A profissional escolar ainda estuda e ministra aulas em um projeto rentável. Com o tema: "Mulher você foi gerada com Amor e Graça marcamos o dia Internacional da mulher com muita emoção e Amor".