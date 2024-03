Os futuros craques de Belford Roxo estarão em campo neste sábado - Divulgação / Pedro Henrique

Os futuros craques de Belford Roxo estarão em campo neste sábado Divulgação / Pedro Henrique

Publicado 09/03/2024 08:39

Belford Roxo – As equipes Sub-16 e Sub-20 da Sociedade Esportiva Belford Roxo enfrentam neste sábado (09), o DNT Sport, no Estádio Nélio Gomes, no bairro São Bernardo, pela segunda rodada da Copa União Banlek. As partidas começarão a partir das 13h30.

No último domingo, a equipe belforroxense sub-16 venceu com uma goleada de 8 a 0 a equipe do Volta Redonda, realizada no Campo do Ouro, em Realengo.

E o time da categoria Sub-20 empatou com o Volta Redonda com placar de 1 a 1.



“O nosso time deu um show de bola mantendo o controle de toda a partida resultando num placar histórico. Temos treinado bastante para conseguirmos avançar na competição”, disse o técnico do sub-20 do Belford Roxo, David Fernandes.

O Sociedade Esportiva Belford Roxo conta com aproximadamente 600 crianças e jovens na escolinha de futebol e equipes de base.