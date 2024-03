As inaugurações no bairro São Leopoldo neste domingo estão marcadas para começar às 10h - Divulgação / PMBR

As inaugurações no bairro São Leopoldo neste domingo estão marcadas para começar às 10hDivulgação / PMBR

Publicado 09/03/2024 18:21

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo inaugura neste domingo (10), a partir de 10h, a Policlínica ISABELLY DOS SANTOS VENTURA, no bairro São Leopoldo. Além disso, será inaugurada ainda a PRAÇA ANTONIO CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO (MANELÃO) e entregues ruas em São Leopoldo e no Monte Horebe.

A Policlínica Isabelly dos Santos Ventura terá consultórios de clínica médica, pediatria, ginecologia, cardiologia, dermatologia e fonoaudiologia. Além disso, a unidade terá salas de vacinação, de acolhimento, enfermagem, sala Multidisciplinar, criativo, preventivo, planejamento familiar e pré-natal.

A homenageada

Isabelly dos Santos Ventura nasceu em 30 de setembro de 2007. Nascida e criada no bairro São Leopoldo, em Belford Roxo, Isabelly era uma menina prestativa e adorada por todos na localidade. A menina adorava estar com familiares, principalmente em ajuda a avó Eunice Ventura nos afazeres domésticos. A família sente-se lisonjeada coma homenagem feita pela Prefeitura.

Por uma fatalidade do destino, Isabelly perdeu a vida no dia 30 de dezembro de 2017, deixando a saudade nos corações de amigos e familiares, como os pais Criscilene Faustino dos Santos e Willian Ventura; os irmãos Steffany, Jéssica, Mirelly, Maysa, Yago e Marcos; os avós maternos Wilson e Glaucimar; e as tias Aline, Luciene, Glacilene, Josimar e Josiane.

PRAÇA ANTONIO CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO (MANELÃO)

A Prefeitura de Belford Roxo inaugura neste domingo (10) a praça ANTONIO CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO (MANELÃO), no bairro São Leopoldo. O bairro tem recebido um volume grande de obras e agora ganhará uma grande área de lazer para que os moradores tenham um local de diversão. A praça tem um campo de grama sintética pronto para as famosas e tradicionais “peladas” de finais de semana.

Na área de lazer os moradores poderão desfrutar de uma pista de caminhada, de uma grande área verde, academia ao ar livre, vestiário, mesa de jogos e brinquedos.

O homenageado

Nascido na cidade do Rio de Janeiro, em 8 de junho de 1956 e criado em Belford Roxo, filho de Elizabeth Teixeira de Carvalho e Manoel Teixeira de Carvalho, Antônio Carlos Teixeira de Carvalho, o Manelão, herdou o apelido do pai tamanha era a semelhança física de ambos.

Manelão encontrou na cidade de Belford Roxo o seu crescimento pessoal e profissional. Foi funcionário dos Correios, motorista de caminhões, músico, motorista da viação São José e segurança de estabelecimentos na cidade.

Foi aprovado no primeiro concurso público para a prefeitura de Belford Roxo na década de 90 e vivenciava no cotidiano de motorista os anseios do município. No ano de 1990, Manelão participou com algumas lideranças do movimento pela emancipação de Belford Roxo, que era distrito de Mova Iguaçu. Sempre engajado nas causas sociais, buscava o desenvolvimento para a comunidade onde morou grande parte de sua vida, a Vila Santo Antônio. Manelão faleceu no dia 27 de janeiro de 2014, deixou a esposa e 4 filhos.