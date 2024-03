Os policiais vinham monitorando o criminoso, que pertence a uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas no Morro São Carlos - Divulgação / Pcerj

Publicado 09/03/2024 18:05

Rio - Policiais civis da 54ª DP (Belford Roxo) prenderam, nesta sexta-feira (08), um homem condenado pela Justiça, por crime de roubo e identidade falsa. Ele foi capturado no bairro do Rio Comprido, na Zona Norte do Rio de Janeiro, após trabalho de inteligência.

Os policiais vinham monitorando o criminoso, que pertence a uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas, da comunidade do Morro São Carlos, no Estácio, também na Zona Norte do Rio. Ele estava foragido do sistema prisional desde o ano de 2022.

O condenado atua como roubador de carros do grupo, abastecendo a estrutura com o produto do crime, a fim de viabilizar deslocamento dos traficantes entre comunidades, bem como deslocamento para confrontos por domínio territorial entre as organizações criminosas.