O diretor de competição da ACFBR, Marcos Leandro, realizou o sorteio dos grupos do Brasileirão da Baixada - Divulgação

O diretor de competição da ACFBR, Marcos Leandro, realizou o sorteio dos grupos do Brasileirão da Baixada Divulgação

Publicado 11/03/2024 23:58 | Atualizado 12/03/2024 00:00

Belford Roxo – A Associação dos Clubes de Futebol de Belford Roxo (ACFBR) realizou, na última quinta-feira (07), o sorteio dos grupos do Brasileirão da Baixada 2024. Doze equipes de sete municípios, disputarão o título máximo de campeão da Baixada Fluminense, na principal competição de futebol amador da região.

As cidades de Belford Roxo, Nova Iguaçu, Seropédica, Itaguaí, Japeri, Paracambi e Piraí estão sendo representadas na competição. A rodada de estreia está marcada para o dia 7 de abril.



Após o sorteio, os grupos ficaram definidos nas seguintes formações:



GRUPO A

POINT PARQUE F.C.

Uva F.C.

Villa Avante F.C.



GRUPO B

CHAPARRAL F.C.

Milicia F.C.,

S.E.Esperança



GRUPO C

BARÇA JAPERI

A.E.Lageense

Cacaria F.C.



GRUPO D

ESPERANÇA F.C.

Porto F.C.

Piranema A.C.



Formula de Disputa



Serão doze equipes divididas em 4 grupos compostos por 3 equipes, as equipes se enfrentarão no sistema GRUPO X GRUPO (A X B | C X D) e ao final das seis rodadas, as duas principais equipes avançarão as quartas, na fase eliminatória, as partidas serão entre as equipes do mesmo grupo em duas partidas.



Rodada de estreia



07/04/2024 (domingo)



Point Parque x S.E.Esperança

Uva x Chaparral

Villa Avante x Milicia

Barça Japeri x Piranema

Lageense x Esperança F.C.

Cacaria x Porto