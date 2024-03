O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, enfatizou o trabalho que vem sendo feito na área da Saúde - Rafael Barreto / PMBR

O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, enfatizou o trabalho que vem sendo feito na área da SaúdeRafael Barreto / PMBR

Publicado 12/03/2024 19:38 | Atualizado 12/03/2024 19:39

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo inaugurou, neste sábado (09), a Escola Municipal Pedro Antônio e a Unidade de Saúde da Família (USF) Manoel José Dutra (Pastor Nelinho), no bairro Retiro Feliz, na Vila Pauline. Além de ainda entregar as novas obras das seguintes ruas: Alameda São Bento, Estrada do conde, Tupinambá, Timbiras, Plácido Ferreira, Jacinto Ferreira, Osnir, Francisco Caroni e Tupi, totalizando 13 km.



A escola Municipal Pedro Antônio tem capacidade para cerca de 500 alunos da pré-escola ao 5º ano e funcionará em um prédio amplo e confortável com 10 salas de aula, sala de recursos, sala de leitura, sala de direção, sala de professores, sala da equipe técnica pedagógica, copa, cozinha com despensa, refeitório, quadra poliesportiva e banheiros masculino e feminino com quatro divisórias cada.

A escola Municipal Pedro Antônio tem capacidade para cerca de 500 alunos da pré-escola ao 5º ano e funcionará em um prédio amplo e confortável Rafael Barreto / PMBR



A USF Manoel José Dutra (pastor Nelinho) oferecerá atendimento com clínico geral e pediatria, além de ter sala de imunização, sala de administração, sala de odontologia, recepção e três consultórios. A unidade fará ainda pesagem para Bolsa Família e aferição de pressão arterial e glicemia capilar (HGT). Além disso, a USF terá vacinação, preventivo e pré-natal.



Ainda durante o cerimonial, também foi entregue uma placa a Liliane e Elizabeth, filhas do homenageado.



Escola era assustadora



O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), enfatizou o trabalho que vem sendo feito no bairro. “O compromisso do governo é com a educação, a saúde, a assistência social, o saneamento básico e com a entrega dos asfaltos nos bairros. E hoje nós temos um motivo para sorrir, pois conseguimos construir a nova Escola Pedro Antônio, que agora está supermoderna e que dará muita dignidade para os nossos alunos e também para todos os funcionários que trabalharão na unidade”, ressaltou. “Em 2017 visitei essa escola e ela era tão assustadora que eu quase pedi para ir embora. Mas agora nós olhamos para ela, grande, linda, nova e maravilhosa e só consigo sentir orgulho de fazer parte dessa história”, disse o secretário de Educação, Denis Macedo.



A deputada federal e primeira-dama Daniela do Waguinho afirmou o compromisso com os investimentos no município. “Essa é a política de resultados. Através do meu mandato, fico muito feliz de poder contribuir com todos esses avanços, em todas as áreas e todas as políticas públicas que a cidade necessita”, frisou. “Com uma escola e uma unidade de saúde dessas, nós estamos conseguindo dar dignidade e esperança para um bairro que foi por muito tempo esquecido. E agora com essas inovações, a gente vê o quanto o bairro está crescendo e ele de fato pode ser chamado Retiro Feliz”, disse o secretário Municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro.



O secretário de Saúde, Christian Vieira, afirmou estar feliz com o avanço da saúde no município. “Vendo essa linda unidade de saúde da família aqui no Retiro Feliz, eu fico cada mais grato por fazer parte deste governo”, afirmou Christian. A USF Manoel José Dutra (pastor Nelinho) oferecerá atendimento com clínico geral e pediatria, além de ter sala de imunização, sala de administração, sala de odontologia, recepção e três consultórios. A unidade fará ainda pesagem para Bolsa Família e aferição de pressão arterial e glicemia capilar (HGT). Além disso, a USF terá vacinação, preventivo e pré-natal.Ainda durante o cerimonial, também foi entregue uma placa a Liliane e Elizabeth, filhas do homenageado.O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), enfatizou o trabalho que vem sendo feito no bairro. “O compromisso do governo é com a educação, a saúde, a assistência social, o saneamento básico e com a entrega dos asfaltos nos bairros. E hoje nós temos um motivo para sorrir, pois conseguimos construir a nova Escola Pedro Antônio, que agora está supermoderna e que dará muita dignidade para os nossos alunos e também para todos os funcionários que trabalharão na unidade”, ressaltou. “Em 2017 visitei essa escola e ela era tão assustadora que eu quase pedi para ir embora. Mas agora nós olhamos para ela, grande, linda, nova e maravilhosa e só consigo sentir orgulho de fazer parte dessa história”, disse o secretário de Educação, Denis Macedo.A deputada federal e primeira-dama Daniela do Waguinho afirmou o compromisso com os investimentos no município. “Essa é a política de resultados. Através do meu mandato, fico muito feliz de poder contribuir com todos esses avanços, em todas as áreas e todas as políticas públicas que a cidade necessita”, frisou. “Com uma escola e uma unidade de saúde dessas, nós estamos conseguindo dar dignidade e esperança para um bairro que foi por muito tempo esquecido. E agora com essas inovações, a gente vê o quanto o bairro está crescendo e ele de fato pode ser chamado Retiro Feliz”, disse o secretário Municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro.O secretário de Saúde, Christian Vieira, afirmou estar feliz com o avanço da saúde no município. “Vendo essa linda unidade de saúde da família aqui no Retiro Feliz, eu fico cada mais grato por fazer parte deste governo”, afirmou Christian.

Matheus carneiro, deputada Daniela do Waguinho e prefeito Waguinho entregaram uma placa à família do pastor Nelinho Rafael Barreto / PMBR



Melhorias no bairro a partir de 2013



O morador do Retiro Feliz há mais de 40 anos, Manoel da Silva, 63 anos, ficou muito feliz com as inaugurações. “Nosso bairro foi esquecido durante um bom tempo. Só a partir de 2013 começou a ser lembrado. Nunca imaginei que essa situação ia mudar”, relatou Manoel. “Estamos muito alegres com essas obras maravilhosas. Agora as nossas crianças vão ter um lugar muito bom e de qualidade para estudar, além dos moradores terem ruas e uma unidade de saúde excelente”, concluiu o morador.



A também moradora do bairro, Rosemere Gevergi, 63, afirmou estar contente com as inovações de Retiro Feliz. “Moro aqui faz só dois meses e graças a Deus, já está tendo inaugurações aqui. Está tudo maravilhoso, não tenho do que reclamar”, disse Rosemere segurando o seu neto Lorran, 2. “Na escola antiga eu tinha que levar um ventilador elétrico de casa. Lá também não tinha quadra e nem espaço direito. Agora, nessa eu amei que aqui tem quadra e tem ar-condicionado”, disse a estudante Ane de Souza, 10.



Pastor Nelinho ajudava o próximo



Manoel José Dutra, o pastor Nelinho, nasceu em São Fidélis, interior do estado do Rio de Janeiro e veio para Belford Roxo ainda muito jovem. Era um homem de grande caráter e íntegro. Pastor Nelinho não media esforços para ajudar o próximo. Sempre contava com o apoio de outros irmãos da igreja e conseguia estar sempre presente. Na Vila Pauline e bairros adjacentes, o pastor Nelinho conseguiu converter muitas pessoas que estavam com a vida atribulada. O morador do Retiro Feliz há mais de 40 anos, Manoel da Silva, 63 anos, ficou muito feliz com as inaugurações. “Nosso bairro foi esquecido durante um bom tempo. Só a partir de 2013 começou a ser lembrado. Nunca imaginei que essa situação ia mudar”, relatou Manoel. “Estamos muito alegres com essas obras maravilhosas. Agora as nossas crianças vão ter um lugar muito bom e de qualidade para estudar, além dos moradores terem ruas e uma unidade de saúde excelente”, concluiu o morador.A também moradora do bairro, Rosemere Gevergi, 63, afirmou estar contente com as inovações de Retiro Feliz. “Moro aqui faz só dois meses e graças a Deus, já está tendo inaugurações aqui. Está tudo maravilhoso, não tenho do que reclamar”, disse Rosemere segurando o seu neto Lorran, 2. “Na escola antiga eu tinha que levar um ventilador elétrico de casa. Lá também não tinha quadra e nem espaço direito. Agora, nessa eu amei que aqui tem quadra e tem ar-condicionado”, disse a estudante Ane de Souza, 10.Manoel José Dutra, o pastor Nelinho, nasceu em São Fidélis, interior do estado do Rio de Janeiro e veio para Belford Roxo ainda muito jovem. Era um homem de grande caráter e íntegro. Pastor Nelinho não media esforços para ajudar o próximo. Sempre contava com o apoio de outros irmãos da igreja e conseguia estar sempre presente. Na Vila Pauline e bairros adjacentes, o pastor Nelinho conseguiu converter muitas pessoas que estavam com a vida atribulada.

Morador do Retiro Feliz há mais de 40 anos, Manoel da Silva, 63 anos, ficou satisfeito com as inaugurações Rafael Barreto / PMBR



Em sua bondade, o pastor Nelinho criou dois filhos biológicos de seu primeiro casamento, e seis filhos do coração de sua esposa Ana Maria da Silva Dutra. Filhos bem criados e muito gratos pela educação, amor e carinho que ele dedicou a todos. Pastor Nelinho foi o fundador da Igreja Assembleia de Deus Ministério Vencendo pela Fé no ano de 1987. Pastor Nelinho morreu em 6 de dezembro de 2008. Em sua bondade, o pastor Nelinho criou dois filhos biológicos de seu primeiro casamento, e seis filhos do coração de sua esposa Ana Maria da Silva Dutra. Filhos bem criados e muito gratos pela educação, amor e carinho que ele dedicou a todos. Pastor Nelinho foi o fundador da Igreja Assembleia de Deus Ministério Vencendo pela Fé no ano de 1987. Pastor Nelinho morreu em 6 de dezembro de 2008.