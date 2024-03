As obras de reforma em Belford Roxo tiveram início em março de 2023 e seguiram determinações dos órgãos ambientais - Divulgação / Supervia

Publicado 12/03/2024 13:55

Belford Roxo - Mais segurança e conforto para os passageiros que utilizam a Estação Ferroviária de Belford Roxo, no Centro. Após a conclusão das obras de reforma, o terminal recebeu o aceite oficial do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ), tornando-se a primeira estação da SuperVia a ser entregue à população, com as adequações que constam no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), projeto de acessibilidade estipulado entre a concessionária e o MP-RJ.

As obras de reforma em Belford Roxo tiveram início em março de 2023 e seguiram determinações dos órgãos ambientais. Além de implantar banheiros públicos acessíveis, que serão inaugurados nesta terça-feira (12), assentos preferenciais e sinalização tátil, fizemos também adequação nas bilheterias, nas rampas para rota acessível e no acesso entre o trem plataforma, com nivelamento dela.

Por dia, passam 3.300 pessoas pela Estação Ferroviária de Belford Roxo.

