A ocorrência policial com todo o material apreendido foi registrada na 54ª DP - Divulgação / Pmerj

Publicado 13/03/2024 21:42 | Atualizado 13/03/2024 21:44

Belford Roxo - Dois criminosos foram presos e um carro roubado foi recuperado por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na Rua Guarama, no bairro Shangri-lá, em Belford Roxo. Com a dupla, os agentes apreenderam ainda: 01 munição; 04 aparelhos celulares; 01 touca ninja; e R$ 336,00 reais em espécie.

Na ação, os agentes verificam denúncias que criminosos em um carro estariam extorquindo comerciantes na região. Os policiais militares intensificaram o patrulhamento no bairro, conseguindo prender os dois homens no carro roubado.

A ocorrência policiai foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).