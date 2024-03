Secretário Matheus Carneiro e prefeito Waguinho vistoriaram a ponte e liberaram um trecho - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 13/03/2024 19:04

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), anunciou nesta quarta-feira (13) a liberação de um trecho da ponte de Itaipu, que estava interditada após ser danificada pelas fortes chuvas que atingiram a cidade. Equipes da secretaria municipal de Obras, Infraestrutura, Captação de Recursos e Desenvolvimento Urbano já iniciaram as obras de reconstrução da estrutura.



O prefeito Waguinho destacou que apesar dos rios e pontes serem responsabilidade do governo estadual, os moradores da região não poderiam ser prejudicados pela inércia e omissão. “Enviamos um projeto detalhado para a recuperação da ponte de Itaipu e fomos ignorados pelo governo do Estado do Rio de Janeiro”, arrematou. “Tomamos a iniciativa de realizar as obras necessárias, pois temos compromisso com as famílias belforroxenses. Um trecho da ponte foi liberado para minimizar os transtornos. Vamos recuperar a ponte em ritmo acelerado, que teve suas laterais danificadas”, completou o prefeito, ao lado do secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços, Matheus Carneiro.



De acordo com o projeto de recuperação da ponte de Itaipu, serão construídos novos muros de gabião para proteger a estrutura, evitando a pressão e a força das águas do rio. Além disso, a área também receberá concreto armado na finalização.

O prefeito Waguinho conversou com o secretário de Conservação, Paulo Sérgio Correa (Mano), sobre o estado da ponte Rafael Barreto/PMBR



Liberação parcial



O morador de Itaipu, Manoel Quirino, 60 anos, presenciou a liberação parcial do tráfego e o trabalho das equipes. "Só tenho a agradecer pelos esforços da gestão municipal, que está de parabéns pela atenção e empenho com todos moradores que sofreram com as chuvas", relatou Manoel. "Essas obras demonstram o comprometimento com a população da cidade", completou a moradora de Vila Tamoios, Cláudia Ciciliano, de 52 anos.

Durante a vistoria na ponte, o prefeito Waguinho conversou com moradores que ficaram felizes com a liberação de pelo menos um trecho Rafael Barreto/PMBR



O prefeito Waguinho também visitou as obras do novo campo do Chiquinho, que estão na reta final para a inauguração. Diversas ruas do bairro de Itaipu receberão uma nova camada de asfalto, além de concretagem e operações tapa-buracos.