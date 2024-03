No Parque São José, o prefeito Waguinho anunciou para 6 de abril a inauguração da USF Rodrigo Alves Jacob - Rafael Barreto / PMBR

No Parque São José, o prefeito Waguinho anunciou para 6 de abril a inauguração da USF Rodrigo Alves JacobRafael Barreto / PMBR

Publicado 14/03/2024 20:31 | Atualizado 14/03/2024 20:36

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), esteve com uma comitiva, nesta quinta-feira (14), visitando os bairros Parque São José, Santa Tereza e Santa Amélia, para anunciar as obras de pavimentação e inaugurações das novas unidades de saúde e educação.



A primeira parada foi na estrada Aníbal da Mota, no Parque São José, onde o prefeito anunciou a nova Unidade de Saúde da Família (USF) Rodrigo Alves Jacob, que está em fase final. A USF contará com profissionais especializados que fazem parte do programa “Médico para Todos” e a inauguração está marcada para o dia 6 de Abril, às 18h.

Acompanhados por lideranças, o prefeito Waguinho e o secretário Matheus Carneiro caminharam pela Estrada Aníbal da Mota Rafael Barreto / PMBR



Ainda no Parque São José, o prefeito anunciou obras de infraestrutura na Estrada Aníbal da Mota. Segundo o Waguinho, a rua contará com calçadas de acessibilidade com intertravado, galerias em vários trechos, raspagem de asfalto deteriorado e colocação de um novo asfalto, deixando assim as estradas em excelentes condições, facilitando a vidas dos moradores e preservando os automóveis que ali passam.



Depois, o prefeito foi ao bairro Santa Tereza para anunciar a inauguração USF da região e também as obras de saneamento, drenagem, pavimentação e asfalto na Estrada Belford Roxo. Ambas acontecerão no dia 6 de abril, das 14h às 16h. Em seguida, ele anunciou as inaugurações da escola municipal e das ruas no Morro do Machado, no dia 6 de abril, às 10h. Ainda no Parque São José, o prefeito anunciou obras de infraestrutura na Estrada Aníbal da Mota. Segundo o Waguinho, a rua contará com calçadas de acessibilidade com intertravado, galerias em vários trechos, raspagem de asfalto deteriorado e colocação de um novo asfalto, deixando assim as estradas em excelentes condições, facilitando a vidas dos moradores e preservando os automóveis que ali passam.Depois, o prefeito foi ao bairro Santa Tereza para anunciar a inauguração USF da região e também as obras de saneamento, drenagem, pavimentação e asfalto na Estrada Belford Roxo. Ambas acontecerão no dia 6 de abril, das 14h às 16h. Em seguida, ele anunciou as inaugurações da escola municipal e das ruas no Morro do Machado, no dia 6 de abril, às 10h.

A moradora do Morro do Machado, Ana Mendonça, 27, ficou muito feliz com os novos anúncios de inaugurações Rafael Barreto / PMBR



Policlínica em Santa Amélia



Waguinho encerrou as visitas na rua das Mangueiras, no bairro Santa Amélia, para anunciar a inauguração da Policlínica, no dia 7 de abril, às 10h. A Unidade será totalmente equipada, climatizada e contará com dentista, enfermeiro, técnico de enfermagem, cadeira odontológica, sala de vacinação, entre outros tipos de atendimentos. Ela também contará com profissionais especializados que fazem parte do programa “Médico para Todos”.



Durante as visitas, o prefeito Waguinho destacou a importância das novas inaugurações nos bairros. “Cada local tem as suas necessidades e sei que eles precisavam muito de mais escolas e mais unidades de saúde, com equipes de qualidade. Em relação ao Morro do Machado, por exemplo, eu estou muito feliz, pois eu tinha um sonho muito grande de fazer uma escola por lá”, disse. “Serão dias de festas, pois vamos estar com a população para entregar os equipamentos nas unidades de saúde e educação. Assim as pessoas terão o acesso que merecem”, finalizou o prefeito. Waguinho encerrou as visitas na rua das Mangueiras, no bairro Santa Amélia, para anunciar a inauguração da Policlínica, no dia 7 de abril, às 10h. A Unidade será totalmente equipada, climatizada e contará com dentista, enfermeiro, técnico de enfermagem, cadeira odontológica, sala de vacinação, entre outros tipos de atendimentos. Ela também contará com profissionais especializados que fazem parte do programa “Médico para Todos”.Durante as visitas, o prefeito Waguinho destacou a importância das novas inaugurações nos bairros. “Cada local tem as suas necessidades e sei que eles precisavam muito de mais escolas e mais unidades de saúde, com equipes de qualidade. Em relação ao Morro do Machado, por exemplo, eu estou muito feliz, pois eu tinha um sonho muito grande de fazer uma escola por lá”, disse. “Serão dias de festas, pois vamos estar com a população para entregar os equipamentos nas unidades de saúde e educação. Assim as pessoas terão o acesso que merecem”, finalizou o prefeito.

O prefeito Waguinho e o secretário Matheus Carneiro conversaram, com os moradores Rafael Barreto / PMBR



A moradora do Morro do Machado, Ana Mendonça, 27, ficou muito feliz com os novos anúncios de inaugurações. “Tenho certeza que as ruas daqui ficarão lindas, além de que ter um colégio aqui vai ótimo para as crianças”, disse Ana. “Eu vejo todo o trabalho que o prefeito Waguinho vem fazendo pelo nosso município e fico muito agradecido por tudo”, disse o também morador do Morro do Machado, João Fernandes, 52. A moradora do Morro do Machado, Ana Mendonça, 27, ficou muito feliz com os novos anúncios de inaugurações. “Tenho certeza que as ruas daqui ficarão lindas, além de que ter um colégio aqui vai ótimo para as crianças”, disse Ana. “Eu vejo todo o trabalho que o prefeito Waguinho vem fazendo pelo nosso município e fico muito agradecido por tudo”, disse o também morador do Morro do Machado, João Fernandes, 52.