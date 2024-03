A Rua Moisés Printsak é uma das vias mais importante do bairro Jardim Anápolis - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 14/03/2024 13:34

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho e uma comitiva de secretários e autoridades municipais fizeram, nesta semana, a entrega de 18 ruas do bairro Jardim Anápolis.



As vias receberam todo o trabalho de infraestrutura com drenagem, esgotamento sanitário até serem pavimentadas. As ruas contempladas são: Pinheiro Machado; General Vieira Neto; Jorge Ferreira; Carlos García; Moisés Printsak; Travessa Caicó; Macabira; Neide Simões; Beco Carlos García; Luís Noya; Mulungu; Tucum; Macabu; Coronel Délio Barbosa; Ana Printsak; Jackson Isis; Ester Wolfzon e Ponta Negra. No total, são cerca de 4 km de ruas. Das 18 vias, 17 foram asfaltadas, enquanto a Guapeva (170 metros), concretada.

No total, a Prefeitura entregou 18 ruas saneadas e asfaltadas. A comitiva percorreu todo o bairro Rafael Barreto / PMBR



O prefeito Waguinho percorreu as ruas do bairro que receberam a comitiva em festa. “O Jardim Anápolis foi esquecido por muitos anos, mas agora é um bairro de cara nova. Continuamos o nosso trabalho de levar dignidade e transformar a vida dos belforroxenses para melhor”, afirmou o prefeito Waguinho.



Passo importante



A primeira-dama e deputada federal Daniela Carneiro, participou da entrega das ruas. “Celebramos hoje mais do que uma entrega do asfalto, é infraestrutura total com drenagem e saneamento. Os moradores mereciam e precisavam desses benefícios, agora é uma realidade”, frisou Daniela.



O secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, destacou o trabalho das equipes no bairro. "Estamos no caminho certo, dando mais um passo importante para ampliar o desenvolvimento da região e garantir a qualidade de vida dos belforroxenses", completou Matheus.

Matheus Carneiro (E) deputada Daniela do Waguinho, prefeito Waguinho e vereadores na inauguração Rafael Barreto / PMBR



A artesã e moradora do Jardim Anápolis, Elisângela Ribeiro, de 38 anos, agradeceu pela conclusão das obras. "As ruas tinham muito buraco e poeira. Com as melhorias, as crianças podem se divertir com segurança e tudo ficou uma beleza", comemorou Elisângela. "Era muito difícil andar de bicicleta e brincar, agora as ruas ficaram muito bonitas, muito obrigado", declarou o filho de Elisângela, Pedro Ribeiro, de 9 anos.