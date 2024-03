O Ministro Wellington Dias estará, às 10h, no Ciep Municipalizado 177 Constantino Reis, ao lado da Prefeitura, no bairro São Bernardo - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Belford Roxo - O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Wellington Dias, participa de evento em Belford Roxo, nesta sexta-feira (15), às 10h, no Ciep Municipalizado 177 Constantino Reis, ao lado da Prefeitura. No município, o ministro fará apresentação dos projetos e programas sociais do MDS para cerca de mil participantes, membros de congregações evangélicas da região.



Na ocasião, será assinado uma parceria que visa a inserção de pessoas em situação de vulnerabilidade social nos programas sociais do Governo Federal por meio de capacitação de qualificação para o emprego e empreendedorismo.



O evento contará ainda com a presença do secretário Especial de Assuntos Federativos da Presidência da República, André Ceciliano.

Serviço - Sexta-feira (15)



10h - Apresentação de projetos e programas sociais do MDS

Local: Ciep Municipalizado 177 Constantino Reis, Avenida Joaquim da Costa Lima, ao lado da Prefeitura de Belford Roxo, no bairro São Bernardo.