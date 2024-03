Deputada Daniela do Waguinho, prefeito Waguinho, secretário Matheus e familiares de Manelão inauguram a praça - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 15/03/2024 17:42

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), inaugurou nesta quinta-feira (14), a Praça Antônio Carlos Teixeira de Carvalho (Manelão), no bairro São Leopoldo. A cerimônia contou com a presença da primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho, secretários, autoridades municipais e líderes locais.



O bairro tem recebido um volume grande de obras e agora ganhou uma área de lazer para que os moradores tenham um local de diversão. A praça tem um campo de grama sintética pronto para as famosas e tradicionais “peladas” de finais de semana. Na área de lazer os moradores podem desfrutar de uma pista de caminhada, de uma grande área verde, academia ao ar livre, vestiário, mesa de jogos e brinquedos.



O prefeito Waguinho enfatizou as melhorias de infraestrutura que beneficiam a região. “A nova praça revitalizou São Leopoldo, assim como todas as obras que entregamos no bairro. Os moradores poderão aproveitar de um espaço moderno e celebrar o progresso que chegou em toda região que está transformada”, completou Waguinho.

A praça é mais um atrativo para que as crianças brinquem com segurança em uma nova área de lazer Rafael Barreto/PMBR



A farmacêutica e filha do homenageado, Mariana Carvalho, de 32 anos, agradeceu pela homenagem em nome de todos familiares presentes. “Meu pai sempre foi muito presente no bairro e esse reconhecimento é muito justo”, ressaltou. “A praça está linda e faz parte de um legado que ficará marcado para sempre na história da cidade”, acrescentou Mariana, ao lado da mãe e viúva, dona Elza. A primeira-dama e deputada-federal Daniela de Waguinho, ressaltou todo o trabalho realizado na região. “É uma satisfação imensa poder contribuir com os avanços da cidade, que são muitos e em diversas frentes”, pontuou. “Meu coração se enche de felicidade ao ver a gratidão em cada rosto dos munícipes presentes”, finalizou Daniela.O secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, comentou sobre a nova praça. “Esse espaço é sinônimo de qualidade de vida, dedicado para a socialização, integração e estimula a prática de atividades físicas”, frisou. “Espero que todos aproveitem muito esse local pois foi tudo pensado com muito carinho para beneficiar as famílias da região”, concluiu Matheus.A farmacêutica e filha do homenageado, Mariana Carvalho, de 32 anos, agradeceu pela homenagem em nome de todos familiares presentes. “Meu pai sempre foi muito presente no bairro e esse reconhecimento é muito justo”, ressaltou. “A praça está linda e faz parte de um legado que ficará marcado para sempre na história da cidade”, acrescentou Mariana, ao lado da mãe e viúva, dona Elza.

O prefeito Waguinho entregou a placa à viúva dona Elza e enfatizou as melhorias de infraestrutura que beneficiam a região Rafael Barreto / PMBR



