Secretário Matheus Carneiro vistoriou as obras da Rua Álvares de Azevedo no bairro Vila JoláRafael Barreto / PMBR

Publicado 15/03/2024 17:28

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo segue contemplando as ruas do bairro Vila Jolá com asfalto. Homens e máquinas estiveram, nesta semana, na rua Álvares de Azevedo para realizar o recapeamento asfáltico em toda a extensão da via, muitas outras ruas já foram finalizadas.



Com um projeto que contemplará mais de 30 vias de Vila Jolá e Santa Maria, serão aproximadamente 3 quilômetros de ruas asfaltadas, beneficiando cerca de duas mil famílias. O secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, esteve presente para acompanhar o andamento das obras. “Garantir a dignidade e qualidade de vida faz parte do nosso compromisso com os moradores. É com muita felicidade que estamos levando o progresso para as famílias da cidade”, afirmou Matheus.

Os moradores João Cordeiro e João Francisco Filho celebraram a chegada das benfeitorias Rafael Barreto / PMBR



Morador antigo de Vila Jolá, João Cordeiro, de 93 anos, celebrou a chegada das benfeitorias. "Moro aqui há muitos anos, vivíamos dentro da lama. O bairro está de cara nova e agora com o asfalto está tudo ficando muito bonito", compartilhou João. "Esse asfalto é uma maravilha e o nosso querido bairro foi totalmente transformado para a alegria de toda comunidade", completou o também morador do bairro, João Francisco Filho, de 75 anos.

A Rua Álvares de Azevedo, uma das principais vias do bairro, foi asfaltada Rafael Barreto / PMBR