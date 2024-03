No evento, a concessionária vai oferecer, entre outros serviços, novas ligações de água, atualização de dados cadastrais e negociação de dívidas - Divulgação

No evento, a concessionária vai oferecer, entre outros serviços, novas ligações de água, atualização de dados cadastrais e negociação de dívidasDivulgação

Publicado 15/03/2024 13:05

Belford Roxo - Uma iniciativa da Águas do Rio levará ação social e atendimento comercial a moradores do Morro da Palmeira, em Belford Roxo, neste sábado (16). No evento, a concessionária vai oferecer, entre outros serviços, novas ligações de água, atualização de dados cadastrais e negociação de dívidas. Na ocasião, a criançada poderá brincar com jogos educativos e aprender noções básicas sobre saneamento básico e meio ambiente.

A ação itinerante acontecerá na Rua Henrique Dias, 177, das 9h às 16h. Alderley Dantas, que é coordenador comercial da Águas do Rio, comentou a importância de atividades como essa para a comunidade local.

“Além de termos o propósito de oferecer um serviço de qualidade e transformar vidas, queremos reforçar o compromisso de estar perto da população da Baixada Fluminense e de toda a nossa área de atuação. Sábado vai ser uma ótima oportunidade para o cliente conhecer um pouco mais sobre nossos serviços, sem precisar sair do seu bairro para resolver alguma pendência conosco”, explicou Dantas.

Para os visitantes mais novos, a empresa apresentará um jogo da memória com temática sobre o saneamento básico. O objetivo é estimular os pequenos cidadãos a serem ainda mais conscientes com a natureza e seus recursos.

Além dos serviços oferecidos neste final de semana, os clientes podem buscar atendimento na loja física mais próxima de casa ou pelo número 0800 195 0 195, que funciona para ligações gratuitas ou mensagens via WhatsApp.