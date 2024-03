O processo seletivo de Belford Roxo destinará vagas a diversas especialidades - Rafael Barreto/PMBR

O processo seletivo de Belford Roxo destinará vagas a diversas especialidadesRafael Barreto/PMBR

Publicado 15/03/2024 19:25

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo abriu nesta sexta-feira (15) as inscrições para o processo seletivo para a contratação por prazo determinado de 2.283 vagas para profissionais de saúde que atuarão nas unidades de atenção primária; atenção especializada; Hospital Municipal de Belford Roxo (rede de atenção em urgência e emergência) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O processo seletivo, organizado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Humano (INADH), terá ainda cadastro de reserva. A Fundação Municipal de Saúde é o órgão fiscalizador do processo de contratação, cuja validade é de seis meses, podendo ser prorrogada. As inscrições terminam no dia 20 de março. Os salários variam de R$ 1.412,00 a R$ 12 mil. As vagas são para níveis fundamental, médio, técnico e superior.



De acordo com o edital, o resultado final será divulgado no dia 4 de abril. Há vagas para diversos cargos, como: motorista, auxiliar de serviços gerais, técnico de enfermagem, auxiliar administrativo, técnico de enfermagem, enfermeiro, assistente social, psicólogo, cardiologista, angiologista, médico generalista, ortopedista e pediatra, entre outros.



Saúde de qualidade



O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, destacou que o município está inaugurando diversas unidades de saúde, necessitando assim de profissionais para atender à população. “Estamos investindo para oferecer sempre uma saúde de qualidade. Inauguramos recentemente a UPA do Bom pastor e, brevemente, iremos entregar, no Complexo de Saúde do Lote XV, uma UPA, o Hospital da Mulher e o Hospital Infantil. Estamos construindo também, com o auxílio do Governo Federal, o Hospital Oncológico. Saúde não é gasto, é investimento”, salientou Waguinho.

Algumas vagas do processo seletivo estão destinadas ao Hospital Municipal Rafael Barreto/PMBR



Para efetuar a inscrição, o candidato deverá preencher diretamente no link: Para efetuar a inscrição, o candidato deverá preencher diretamente no link: http://fundacaosaude.prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br/ , e encaminhar por anexo no mesmo link, de forma digitalizada, em formato PDF, os seguintes documentos: Curriculum vitae constando as experiências profissionais, participações em cursos, congressos, simpósios etc; identidade, CPF, comprovante de residência; registro de diploma do curso de graduação, pós-graduação; mestrado, doutorado para os cargos de ensino superior; conclusão de ensino médio (para cargos de ensino médio); declaração de ensino fundamental; demais certificados de conclusão e cópia de contratos/carteira de trabalho.