Prefeito Waguinho assinou protocolo de intenções com o Governo Federal - Rafael Barreto/PMBR

Prefeito Waguinho assinou protocolo de intenções com o Governo FederalRafael Barreto/PMBR

Publicado 15/03/2024 19:35

Belford Roxo - O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social e Combate à Fome, Wellington Dias, visitou Belford Roxo nesta sexta-feira (15) para participar de um Encontro com Pastores da Baixada Fluminense, no CIEP Constantino Reis, em São Bernardo. Na ocasião foi assinado um Protocolo de intenções com 46 igrejas evangélicas que tem como objetivo a inserção de pessoas em situação de vulnerabilidade social nos programas sociais do Governo Federal por meio de capacitação de qualificação para o emprego e empreendedorismo. O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, e a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho participaram do evento.



No município, o ministro fez apresentação dos projetos e programas sociais do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) para centenas de participantes, membros de congregações evangélicas da região. Bolsa Família, Minha Casa Minha vida, Brasil Conectado, Luz para Todos, entre outros, são alguns dos programas federais. Além do incentivo ao empreendedorismo, como arte, esporte, ou algo no qual elas possam fazer para gerar renda própria, buscando sair da pobreza e alcançar uma vida sustentável.

Daniela do Waguinho, Wellington Dias, Marcos Pereira, André Ceciliano, Waguinho e Matheus Carneiro no encontro com pastores Rafael Barreto/PMBR



O ministro explicou como a ajuda será feita. “Nós vamos colocar nossas equipes para preparar cada um de vocês a orientar as pessoas sobre esses direitos que elas têm e não sabem disso. São 36 programas em que as pessoas terão acesso a serviços de saúde, educação e muitos outros. A gente está aqui para que vocês tenham uma chave que possa abrir uma porta para essas pessoas que mais precisam e que elas acessem os seus direitos. Nós temos que fazer valer os direitos”, arrematou.



O prefeito Waguinho destacou a função social que as igrejas têm na sociedade. “Estou muito feliz de poder receber todos vocês na minha cidade, pois eu sei que o trabalho que a igreja realiza na área social vai totalmente ao encontro das pessoas que mais precisam. É a igreja que visita o doente no leito de um hospital, que cuida do órfão, que cuida da viúva, que não tem feriado e que está presente em todos os momentos para poder levar uma palavra aos necessitados e aos aflitos”, argumentou o prefeito. O ministro explicou como a ajuda será feita. “Nós vamos colocar nossas equipes para preparar cada um de vocês a orientar as pessoas sobre esses direitos que elas têm e não sabem disso. São 36 programas em que as pessoas terão acesso a serviços de saúde, educação e muitos outros. A gente está aqui para que vocês tenham uma chave que possa abrir uma porta para essas pessoas que mais precisam e que elas acessem os seus direitos. Nós temos que fazer valer os direitos”, arrematou.O prefeito Waguinho destacou a função social que as igrejas têm na sociedade. “Estou muito feliz de poder receber todos vocês na minha cidade, pois eu sei que o trabalho que a igreja realiza na área social vai totalmente ao encontro das pessoas que mais precisam. É a igreja que visita o doente no leito de um hospital, que cuida do órfão, que cuida da viúva, que não tem feriado e que está presente em todos os momentos para poder levar uma palavra aos necessitados e aos aflitos”, argumentou o prefeito.

O ministro Wellington Dias assinou o protocolo de intenções com o município Rafael Barreto/PMBR



Compromisso com a sociedade



A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho afirmou o seu compromisso com a sociedade. "Esse momento é de todos nós, homens e mulheres, refletirmos sobre o que a gente tem vivido do nosso país há um ano e por tudo que o nosso presidente Lula tem feito por aqueles que mais precisam. A nossa missão é cuidar das pessoas. Me coloco sempre à disposição para contribuir para um Brasil mais justo e mais igualitário”, concluiu a deputada. A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho afirmou o seu compromisso com a sociedade. "Esse momento é de todos nós, homens e mulheres, refletirmos sobre o que a gente tem vivido do nosso país há um ano e por tudo que o nosso presidente Lula tem feito por aqueles que mais precisam. A nossa missão é cuidar das pessoas. Me coloco sempre à disposição para contribuir para um Brasil mais justo e mais igualitário”, concluiu a deputada.

Deputada Daniela do Waguinho, ministro Wellington Dias e Waguinho saíram satisfeitos do encontro Rafael Barreto/PMBR



O secretário Especial de Assuntos Federativos de Relações Institucionais da Presidência da República, André Ceciliano, destacou a luta contra a pobreza. “Em 2022 nós vimos 33 milhões de pessoas passando fome e segundo o IBGE, só nesses primeiros meses do governo do presidente Lula, já tiramos 13 milhões. Então precisamos continuar esse trabalho para tirar o Brasil do mapa da fome e ajudar esses 20 milhões restantes o mais breve possível”, finalizou.



"Eu acredito que a igreja tem a obrigação de seguir paz com as autoridades competentes, pois independente de esquerda e direita a igreja precisa ajudar as pessoas. Ela tem que fazer o que Jesus nos ensinou, que é pregar o evangelho a toda criatura. O trabalho que a igreja faz é diferenciado e eu louvo a Deus por essa reunião em que o ministro esteve aqui para poder interagir junto conosco”, argumentou o pastor Marcos Pereira, que é fundador da Assembleia de Deus dos Últimos Dias. O secretário Especial de Assuntos Federativos de Relações Institucionais da Presidência da República, André Ceciliano, destacou a luta contra a pobreza. “Em 2022 nós vimos 33 milhões de pessoas passando fome e segundo o IBGE, só nesses primeiros meses do governo do presidente Lula, já tiramos 13 milhões. Então precisamos continuar esse trabalho para tirar o Brasil do mapa da fome e ajudar esses 20 milhões restantes o mais breve possível”, finalizou."Eu acredito que a igreja tem a obrigação de seguir paz com as autoridades competentes, pois independente de esquerda e direita a igreja precisa ajudar as pessoas. Ela tem que fazer o que Jesus nos ensinou, que é pregar o evangelho a toda criatura. O trabalho que a igreja faz é diferenciado e eu louvo a Deus por essa reunião em que o ministro esteve aqui para poder interagir junto conosco”, argumentou o pastor Marcos Pereira, que é fundador da Assembleia de Deus dos Últimos Dias.

Matheus Carneiro, Waguinho, Wellington Dias, Daniela do Waguinho e André Ceciliano no encerramento do encontro Rafael Barreto/PMBR



No evento também estiveram presentes: o secretário de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro; a secretária de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, Tati Ervite; o secretário da Casa Civil, Renatinho Ceciliano, o presidente da Câmara de Comércio dos Pequenos e Médios Empresários do Brasil (CAMEMP), Ribamar Santos; o secretário de Inclusão Socioeconômica do Ministério de Desenvolvimento Social, Luiz Carlos Everton; o secretário municipal de Assuntos Religiosos, Beto Almada e outras autoridades, além de representantes de diversas igrejas evangélicas. No evento também estiveram presentes: o secretário de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro; a secretária de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, Tati Ervite; o secretário da Casa Civil, Renatinho Ceciliano, o presidente da Câmara de Comércio dos Pequenos e Médios Empresários do Brasil (CAMEMP), Ribamar Santos; o secretário de Inclusão Socioeconômica do Ministério de Desenvolvimento Social, Luiz Carlos Everton; o secretário municipal de Assuntos Religiosos, Beto Almada e outras autoridades, além de representantes de diversas igrejas evangélicas.