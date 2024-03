Deputada Daniela do Waguinho, ministro Wellington Dias, secretária Tati Ervite, prefeito Waguinho e secretário Matheus Carneiro inauguram a API - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 18/03/2024 18:24

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, acompanhado do ministro Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome) e da primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho, inaugurou na sexta-feira (15), uma unidade de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Apoio à Pessoa Idosa (API), no bairro Xavantes. A unidade tem diversas oficinas, como por exemplo: artesanato; reaproveitamento alimentar (segurança alimentar), além de atividade física; dança de salão; encontros socioeducativos; e passeios culturais-educativos.



Durante a cerimônia, o grupo de usuárias do novo equipamento realizou uma apresentação de música e dança. O novo API tem como principal objetivo prestar atendimento socioassistencial principalmente ao público da terceira idade. A previsão é de atender 60 idosos por dia, sendo 30 de manhã e 30 à tarde.



O API funcionará de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h, em um espaço especial para os idosos com os seguintes objetivos: contribuir para um processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo; assegurar espaço de encontro para os idosos e encontros intergeracionais de modo a promover a sua convivência familiar e comunitária; detectar necessidades e motivações e desenvolver potencialidades e capacidades para novos projetos de vida; propiciar vivências que valorizam as experiências e que estimulem a condição de escolher e decidir, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia e protagonismo social dos idosos.

Integrantes da API receberam com entusiasmo o prefeito Waguinho, o ministro Wellington Dias, a deputada Daniela do Waguinho e os secretários Matheus Carneiro e Tati Ervite Rafael Barreto/PMBR



União de forças para crescer



O ministro de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, destacou os esforços do governo Federal. “É uma felicidade participar dessa inauguração que visa melhorar a qualidade de vida. Estamos unindo forças para crescermos juntos, promovendo desenvolvimento social e igualdade para todos. Viva o Sistema Único da Assistência Social (SUAS)”, finalizou o ministro Wellington.



O prefeito Waguinho enfatizou a importância dos investimentos na cidade. “Tenho certeza que a melhor idade está satisfeita com esse presente. Estamos mudando a vida de muitas pessoas, espero que todos façam bom uso desse espaço tão bonito e climatizado”, ressaltou o prefeito Waguinho, ao lado do secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro.



A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho pontuou sobre a necessidade de fortalecer políticas públicas que assegurem a proteção e a igualdade. "Seguimos qualificando o serviço socioassistencial, orientando e acolhendo munícipes que precisam dos benefícios e programas sociais", afirmou Daniela. "Temos investido nesse setor para acolher mais pessoas e garantir que todos sejam tratados com respeito e carinho", complementou a secretária municipal de Assistência Social, Cidadania e do Combate à Fome, Tati Ervite.

Durante a inauguração, prefeito Waguinho, deputada Daniela do Waguinho, ministro Wellington Dias, Tati Ervite e Matheus Carneiro destacaram a importância da API Rafael Barreto/PMBR



Grupo alegre e produtivo



A moradora de São Bernardo, Neuza Pinheiro, de 79 anos, é usuária do equipamento e celebrou a chegada do novo API. "Estou muito feliz porque essa unidade é perto da minha casa e esse grupo de pessoas é a minha família. É aqui que eu vou dançar, me divertir e distrair a mente", contou Neuza. "Eu amo todos envolvidos nesse equipamento. Antes eu ficava deprimida em casa, sozinha e agora faço parte de um grupo alegre, alto astral e produtivo", acrescentou e moradora de Xavantes, Elza Dias, de 80 anos, que também é usuária.

Matheus Carneiro, Tati Ervite, Wellington Dias Daniela do Waguinho e Waguinho gostaram das instalações da API Rafael Barreto/PMBR



Na sequência, a comitiva visitou o prédio Estação da Cidadania, que funciona com quatro andares no bairro Piam. O espaço é uma referência em serviços socioassistenciais, promovendo diariamente ações e programas intersetoriais para famílias em situação de vulnerabilidade de todo município. Durante a visitação, a comitiva percorreu todas os ambientes internos, atendeu moradores que buscavam atendimento e entregou uma placa de homenagem ao ministro Wellington Dias.