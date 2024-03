O prefeito Waguinho relembrou a promessa que fez a uma moradora e construiu a escola no lugar de uma lixeira a céu aberto - Rafael Barreto/PMBR

O prefeito Waguinho relembrou a promessa que fez a uma moradora e construiu a escola no lugar de uma lixeira a céu abertoRafael Barreto/PMBR

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), inaugurou no sábado (16), a Escola Municipal José Hamilton Lomar, no bairro Parque Suécia. A unidade de ensino terá capacidade para cerca de 700 alunos da Educação Infantil (Pré-escola 4 e 5 anos); Ensino Fundamental (1° ao 9° ano de escolaridade); e Educação de Jovens e Adultos (noturno).



A escola tem dois andares, sendo o térreo composto por uma secretaria com arquivo, sala de direção, sala dos Professores, sala de especialistas, cozinha com despensa, refeitório e dois banheiros com acessibilidade. No primeiro pavimento é onde ficarão as salas de aula, sendo um total de sete, tendo ainda dois banheiros com acessibilidade.

A Escola Municipal José Hamilton Lomar tem capacidade para cerca de 700 alunos Rafael Barreto/PMBR



O prefeito Waguinho relembrou a promessa que fez a uma moradora. "Um dia eu passei pelo bairro e vi neste terreno uma grande lixeira. Uma moradora conversou comigo sobre a situação e eu disse a ela que iria construir uma escola no local e hoje estou aqui muito feliz por ter cumprido a essa promessa", ressaltou. "Investir em educação é investir no futuro. E é esse o comprometimento do nosso governo", finalizou o prefeito.

A deputada federal Daniela do Waguinho, prefeito Waguinho, secretário Matheus Carneiro e outras autoridades conheceram as salas de aula Rafael Barreto/PMBR



116ª unidade escolar da Prefeitura



A primeira-dama e deputada federal, Daniela do Waguinho, destacou a importância da educação no município. “Eu fico muito feliz de poder contribuir com o desenvolvimento da cidade de Belford Roxo e como professora de formação que sou, fico muito orgulhosa por fazer parte de um governo que pensa nos alunos”, afirmou Daniela. "Hoje nós estamos aqui inaugurando essa ferramenta que vai facilitar a vida das crianças que irão estudar em uma escola nova. É uma grande satisfação poder participar desta inauguração”, afirmou o secretário Municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro.



A primeira-dama e deputada federal, Daniela do Waguinho, destacou a importância da educação no município. "Eu fico muito feliz de poder contribuir com o desenvolvimento da cidade de Belford Roxo e como professora de formação que sou, fico muito orgulhosa por fazer parte de um governo que pensa nos alunos", afirmou Daniela. "Hoje nós estamos aqui inaugurando essa ferramenta que vai facilitar a vida das crianças que irão estudar em uma escola nova. É uma grande satisfação poder participar desta inauguração", afirmou o secretário Municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro.

O secretário de Educação, Denis Macedo, afirmou que o trabalho ainda não parou. "Essa é a 116ª unidade escolar da Prefeitura de Belford Roxo. E se fosse só isso já seria um marco histórico para esse governo, mas ainda temos muito mais unidades escolares para inaugurar", declarou Denis. "Essa escola é um sonho de muitos anos de vários moradores aqui do bairro. E graças ao nosso prefeito Waguinho, nós estamos conseguindo realizar todos esses objetivos", disse o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, vereador licenciado e autor do projeto de indicação, Igo Menezes.

A moradora do Parque Suécia, Alessandra Viegas, ficou feliz porque os filhos Amanda e Arthur irão estudar na nova escola Rafael Barreto/PMBR



Moradores satisfeitos



A moradora do Parque Suécia, Alessandra Viegas, 43 anos, ficou muito feliz com a inauguração da unidade escolar. "Está sendo muito importante porque essa região estava carente de escolas. E agora temos esse colégio grande com toda uma estrutura, com várias salas climatizadas. E ele ainda fica bem pertinho de casa”, afirmou. “Eu acompanhei todo o processo, desde quando ainda não tinha nada por aqui, até chegar nessa estrutura maravilhosa. Meus filhos irão estudar aqui. Então estamos gostando bastante”, finalizou Alessandra, ao lado dos seus filhos Arthur, 10 (5º ano) e Amanda, 5 (pré 5).



A moradora do Parque Suécia, Alessandra Viegas, 43 anos, ficou muito feliz com a inauguração da unidade escolar. "Está sendo muito importante porque essa região estava carente de escolas. E agora temos esse colégio grande com toda uma estrutura, com várias salas climatizadas. E ele ainda fica bem pertinho de casa", afirmou. "Eu acompanhei todo o processo, desde quando ainda não tinha nada por aqui, até chegar nessa estrutura maravilhosa. Meus filhos irão estudar aqui. Então estamos gostando bastante", finalizou Alessandra, ao lado dos seus filhos Arthur, 10 (5º ano) e Amanda, 5 (pré 5).

Isabelle Santos, 24, também moradora do Parque Suécia, afirmou que o trabalho da prefeitura nos bairros é muito bom. "Nós ganhamos um presente, porque a gente precisava de escolas. Até mesmo pela questão do acesso, pois têm muitas crianças que estudam longe e precisam pegar ônibus. Então, com esse colégio mais próximo ficará muito melhor para eles. Quando ela nascer, com certeza ela irá estudar aqui ", finalizou Isabelle, que está grávida de uma menina.

Prefeito Waguinho e deputada Daniela do Waguinho entrega placa a familiares de José Hamilton Lomar Rafael Barreto/PMBR



Homenageado morreu em 2006



Natural do Espírito Santo, José Hamilton Lomar veio para o Rio de Janeiro ainda criança com os seus pais. Casado com Vanilda dos Santos Lomar, teve duas filhas: Carla e Caren, e duas netas: Giovanna e Maria Eduarda. Mecânico dos bons, José Hamilton era conhecido no bairro como um homem alegre e trabalhador que estava sempre disposto a ajudar sempre quem precisasse. Conhecido como Zé Milton ou Branco, ele morou por muitos anos na Rua Henrique Dias, próximo à escola que leva seu nome. José Hamilton morreu em 2006.