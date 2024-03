Contra o suspeito, foi cumprido um mandado de busca e apreensão. O material apreendido vai ser encaminhado para exame pericial - Divulgação / Pcerj

Publicado 19/03/2024 14:09

Belford Roxo - Policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), em conjunto com agentes da 54ª DP (Belford Roxo), prenderam na última sexta-feira (18/03), em Belford Roxo, um homem que armazenava conteúdo digital pornográfico de crianças e adolescentes.



Contra o suspeito, foi cumprido um mandado de busca e apreensão. Após terem acesso ao aparelho celular do homem, os agentes verificaram a presença do conteúdo pornográfico.

O material apreendido vai ser encaminhado para exame pericial.