O artilheiro Chico Bala autor de dois gols do Belford RoxoMatheus Ribeiro / SEBR

Publicado 20/03/2024 00:12

Belford Roxo - O time da categoria Sub-16 do Belford Roxo venceu por 3 a 1 o Bonsucesso, na tarde do último sábado (16), no Campo do União, em Coelho da Rocha, em partida válida pela terceira rodada da Copa União de Base Banlek, em São João de Meriti. Os gols foram marcados pelos atacante Chico Bala (2) e o meia Breno Gomes.



“Não foi um jogo fácil, mas graças aos nossos treinos conseguimos fazer as jogadas certas, que garantiram nossa vitória. Fiz uma boa atuação na partida e meti dois gols, mas tudo só é possível porque jogamos em equipe. Nós os sinistrinhos de bel queremos trazer a taça para casa”, disse Chico Bola.

Belford Roxo e Bonsucesso fizeram uma partida bastante disputada em São João de Meriti Matheus Ribeiro / SEBR



O Belford Roxo está empatado com o América, com três vitórias, somando nove pontos cada. Porém, o time americano tem quatro gols a mais, com isso assumiu a liderança, no saldo de gols.



O próximo jogo do Belford Roxo será no sábado (23), em local a ser determinado.