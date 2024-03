O secretário Matheus Carneiro e o prefeito Waguinho ouvem atentamente as explicações sobre as obras que serão realizadas - Rafael Barreto/PMBR

O secretário Matheus Carneiro e o prefeito Waguinho ouvem atentamente as explicações sobre as obras que serão realizadasRafael Barreto/PMBR

Publicado 21/03/2024 19:30

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), anunciou nesta quinta-feira (21), a retomada das obras de pavimentação asfáltica em mais de 25 ruas no Parque Amorim. Ao lado de secretários municipais, Waguinho também acompanhou os atendimentos do Complexo Regulador do Vale do Ipê.



Após receber um pacote de obras com drenagem e esgotamento sanitário, o bairro do Parque Amorim está pronto para a etapa de pavimentação asfáltica. De acordo com o projeto, mais de 25 ruas serão contempladas com as melhorias.

Morador do Vale do Ipê, José Fonseca, conversou com o prefeito Waguinho e com o secretário Matheus Carneiro Rafael Barreto/PMBR



O prefeito Waguinho, que percorreu algumas vias como a estrada do Ouvidor e a rua Impala, enfatizou sobre os investimentos de infraestrutura do bairro. “Quero reforçar o nosso compromisso com os moradores do Parque Amorim que serão beneficiados com a chegada do asfalto. Já iniciamos a preparação do solo para concluirmos essas obras importantes”, completou Waguinho, acompanhado dos secretários municipais Matheus Carneiro (Gestão e Inovação em Serviços Públicos) e Tuninho Medeiros (Habitação e Urbanismo).



Complexo Regulador



Na sequência, o prefeito acompanhou o atendimento do novo Complexo Regulador no Vale do Ipê, onde também funciona um Centro de Fisioterapia, Ortopedia e Imagem, com oferecimentos de diversos exames e especialidades para os moradores da região. Waguinho cumprimentou os profissionais da saúde e ouviu agradecimentos de pacientes da unidade. O prefeito Waguinho, que percorreu algumas vias como a estrada do Ouvidor e a rua Impala, enfatizou sobre os investimentos de infraestrutura do bairro. “Quero reforçar o nosso compromisso com os moradores do Parque Amorim que serão beneficiados com a chegada do asfalto. Já iniciamos a preparação do solo para concluirmos essas obras importantes”, completou Waguinho, acompanhado dos secretários municipais Matheus Carneiro (Gestão e Inovação em Serviços Públicos) e Tuninho Medeiros (Habitação e Urbanismo).Na sequência, o prefeito acompanhou o atendimento do novo Complexo Regulador no Vale do Ipê, onde também funciona um Centro de Fisioterapia, Ortopedia e Imagem, com oferecimentos de diversos exames e especialidades para os moradores da região. Waguinho cumprimentou os profissionais da saúde e ouviu agradecimentos de pacientes da unidade.

O prefeito Waguinho conversou com as pessoas que frequentam o Complexo regulador do Vale do Ipê Rafael Barreto/PMBR



O morador do Vale do Ipê, José Fonseca, de 78 anos, demonstrou sua satisfação com o atendimento. “Estou sendo muito bem cuidado e se faz necessário parabenizar o serviço incrível desses profissionais”, pontuou. “O ambiente climatizado e a empatia de toda equipe é reconfortante”, declarou José. O morador do Vale do Ipê, José Fonseca, de 78 anos, demonstrou sua satisfação com o atendimento. “Estou sendo muito bem cuidado e se faz necessário parabenizar o serviço incrível desses profissionais”, pontuou. “O ambiente climatizado e a empatia de toda equipe é reconfortante”, declarou José.