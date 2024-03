O encontro contou com pacientes e especialistas e mostrou a importância de se debater a endometriose - Gilberto Rocha / PMBR

Publicado 22/03/2024 15:51

Belford Roxo - A Clínica da Mulher de Belford Roxo realizou um encontro, nesta sexta-feira (22), com café da manhã para falar sobre a endometriose e saúde da mulher. Pacientes e especialistas participaram desse momento que celebra o mês da mulher e da luta contra a doença que acomete milhões de mulheres no mundo.



O município de Belford Roxo tem se empenhado no tratamento da endometriose e tornou-se uma referência em todo o Estado do Rio de Janeiro. Mulheres com suspeita ou diagnóstico da doença são agendadas para consultas e avaliações na Clínica da Mulher, localizada no Centro. Uma lei da primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho instituiu que 13 de março é o Dia Nacional de Luta Contra a Endometriose.

Mayara Vivian e Graciene Delgado fizeram tratamento e conseguiram engravidar Rafael Barreto / PMBR



A secretária municipal da Mulher, Priscila Musser, destacou sobre o tratamento realizado no município. “Realizamos um acolhimento humanizado em Belford Roxo com um acompanhamento multidisciplinar para as pacientes de endometriose”, contou. “Nossa missão é cuidar dessas pessoas e garantir todo o suporte necessário para que elas tenham qualidade de vida independente do quadro clínico”, acrescentou Priscila, que reforçou os serviços de fisioterapia pélvica, massoterapia, nutricionista, psicóloga, ozônio terapia e auriculoterapia, que estão à disposição na unidade.



Pacientes de outros bairros



A ginecologista responsável pelo tratamento clínico de Endometriose, Fernanda Monnerat, ressaltou sobre os sintomas e cuidados com a doença que é crônica. “Precisamos ampliar a visibilidade dessa doença para que mais mulheres sejam ajudadas e tenham conhecimento de como se tratar. A endometriose precisa ser investigada por conta da dificuldade no diagnóstico”, afirmou. “Cólicas fortes e sangramentos excessivos são sintomas que exigem um acompanhamento nos exames, mas a paciente pode conseguir ótimos resultados apenas com mudança de estilo de vida, dieta, exercícios, suplementação e tratamento clínico”, concluiu Fernanda.



A assistente social e moradora de Paciência, Zona Oeste do Rio, Graciene Delgado de Oliveira, de 35 anos, é portadora de endometriose e conseguiu realizar o sonho de ser mãe. "Fui desencorajada em outros lugares e profissionais que disseram para esquecer a possibilidade da maternidade. E foi através do carinho e dos cuidados multidisciplinares na Clínica da Mulher que reacendeu essa vontade e consegui realizar meu desejo de ser mãe", relatou Graciene, mãe do pequeno Athos de 4 meses.

A secretária da Mulher, Priscila Musser, e a ginecologista Fernanda Monnerat comemoraram os resultados no encontro Rafael Barreto / PMBR



A estudante de Medicina e moradora do bairro do Maracanã, Mayara Vivian Costa, de 32 anos, contou que sua história com a endometriose começou através da jornada da mãe, também portadora. "Vivenciei todo o sofrimento e luta da minha mãe com os sintomas que foram avassaladores, além de ter sido um tratamento muito caro na época para estabilizar a doença", compartilhou. "Já o meu caso foi diferente, tive muitas dores no período da pandemia e fui muito bem atendida na Clínica da Mulher. Só posso agradecer pelo suporte profissional porque a minha vida mudou para melhor", completou Mayara.