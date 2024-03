As investigações tiveram início depois do roubo de carga de açúcar refinado. O caminhão e a carga foram encontrados em Belford Roxo - Divulgação / Pcerj

Publicado 22/03/2024 21:52 | Atualizado 22/03/2024 21:56

Belford Roxo - Policiais civis da 54ª DP (Belford Roxo) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (21), em Belford Roxo, três homens suspeitos dos crimes de roubo de cargas, receptação qualificada e associação criminosa. Um dos criminosos foi localizado em um galpão e, os outros, chegaram no momento em que os policiais estavam no estabelecimento. Eles tentaram fugir, mas foram capturados.

As investigações tiveram início a partir da integração de informações entre o 6º Departamento de Polícia de Área (DPA) e a 62ª DP (Imbariê), depois do roubo de carga de açúcar refinado, nesta quinta (21). O caminhão, assim como a carga, foram encontrados em Belford Roxo. No local, os agentes identificaram o responsável pelo imóvel utilizado como esconderijo.

Realizando diligências em outro galpão, na mesma região, um dos suspeitos foi encontrado, junto com mais dois caminhões de carga roubada, com carnes e guardanapos. No momento em que os agentes estavam lá, mais dois criminosos entraram com mais produtos roubadas e tentaram fugir. Na ação, atropelaram um pedestre, invadiram uma casa e colidiram com um veículo estacionado. Os policiais capturaram os integrantes.

As investigações continuam para localizar um criminoso que fugiu e delimitar toda a estrutura criminosa de roubo e venda dos produtos em mercados populares, calçadões e feiras de bairros em Belford Roxo.