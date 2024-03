A Estrada Aníbal da Mota, no Parque São José, ganhou um recapeamento asfáltico - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 25/03/2024 17:44

Belford Roxo - Moradores do bairro Parque São José, em Belford Roxo, estão sendo contemplados com obras de recapeamento asfáltico na Estrada Aníbal da Mota. A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Conservação, iniciou o trabalho que revitalizará toda a via, cerca de três quilômetros de extensão. Após receber obras de drenagem, novas calçadas e meios-fios, chegou o momento da estrada receber massa asfáltica.



O secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, esteve presente para fiscalizar a atuação das equipes e máquinas. “Seguimos com um trabalho incansável para proporcionar mais qualidade de vida e dignidade aos munícipes”, frisou. “Temos obras simultâneas em todos os cantos da cidade para atender a população belforroxense e suprir as demandas dos moradores da região”, completou Matheus Carneiro.

O secretário Matheus Carneiro (segundo da esquerda para a direita) acompanhou o andamento das obras Rafael Barreto / PMBR



O autônomo e morador do Parque São José, Charles Silva, de 28 anos, ficou feliz de ver as obras chegando na porta de casa. "Nosso bairro estava precisando desse carinho e cuidado. O novo asfalto está ficando ótimo, acabou com os buracos e deixou toda comunidade feliz", contou Charles. "Estamos animados em acompanhar as obras, esse trabalho traz muita melhoria", acrescentou o também morador Jorge Passos, de 71 anos.

O aposentado e morador Jorge Passos destacou que a obra traz melhorias para o bairro Rafael Barreto / PMBR