A ocorrência policial com o preso a arma apreendida foi registrada na 54ª DPDivulgação / Pmerj

Publicado 24/03/2024 23:52 | Atualizado 24/03/2024 23:54

Belford Roxo – Um suspeito armado com uma pistola calibre 40, foi preso por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), no início da noite deste domingo (24), na Rua Begônia, no bairro Bom Pastor, em Belford Roxo. O homem que estava em um carro (Honda HR-V), ainda tinha em seu poder, um carregador com dez munições.

Na ação, os agentes suspeitaram do homem que trafegava com o carro pela região. Na abordagem, os policiais militares acharam a pistola e as munições com o preso no interior do veículo.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).