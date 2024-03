O motorista e morador do Parque São José, Ivanildo da Silva, aproveitou a ação para imunizar o cachorro João - Rafael Barreto/PMBR

O motorista e morador do Parque São José, Ivanildo da Silva, aproveitou a ação para imunizar o cachorro JoãoRafael Barreto/PMBR

Publicado 26/03/2024 17:35

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, por meio do Departamento de Controle de Vetores e Zoonoses, realizou na terça-feira (26) mais uma etapa da campanha anual de vacinação antirrábica no bairro Parque São José. Quatrocentos e trinta e dois animais (350 cães e 82 gatos) foram imunizados na sede da Associação dos Moradores do bairro.



Ao longo do ano, a campanha de vacinação contra a raiva visitará outros pontos da cidade para alcançar o máximo possível de animais. A raiva pode ser transmitida através do contato com secreções infectadas de cães, gatos e morcegos. A infecção ocorre mais comumente por mordidas de cães ou arranhões de gatos, mas pode acontecer até mesmo com lambidas.

Acompanhada pela mãe Bárbara, a psicopedagoga Bianca Moreira levou os cachorros Aquiles e Apolo para vacinar Rafael Barreto/PMBR



Vacina sem contraindicações



O coordenador municipal de endemias, Brayan Lima, ressaltou que a campanha está à disposição da população. “A vacina é segura e não possui contraindicações. Não deixem de levar seus cães e gatos para serem imunizados”, arrematou Brayan, também reforçando que a responsabilidade de contenção do animal é do proprietário. O coordenador municipal de endemias, Brayan Lima, ressaltou que a campanha está à disposição da população. “A vacina é segura e não possui contraindicações. Não deixem de levar seus cães e gatos para serem imunizados”, arrematou Brayan, também reforçando que a responsabilidade de contenção do animal é do proprietário.

A campanha anual de vacinação antirrábica no bairro Parque São José vacinou 83 gatos Rafael Barreto/PMBR



O motorista e morador do Parque São José, Ivanildo da Silva, de 52 anos, aproveitou a ação para imunizar o cachorro João. “Todo ano atualizo a vacina dele, é a saúde dele garantida e de toda família”, pontuou Ivanildo. “A campanha é essencial para cuidar das saúde dos animais e o atendimento é super rápido. É muito bom ter um bichinho, mas é melhor ainda quando ele é saudável”, acrescentou a psicopedagoga e moradora do Parque Suécia, Bianca Moreira, de 27 anos, que levou para vacinar os gêmeos Aquiles e Apolo, de 4 anos. O motorista e morador do Parque São José, Ivanildo da Silva, de 52 anos, aproveitou a ação para imunizar o cachorro João. “Todo ano atualizo a vacina dele, é a saúde dele garantida e de toda família”, pontuou Ivanildo. “A campanha é essencial para cuidar das saúde dos animais e o atendimento é super rápido. É muito bom ter um bichinho, mas é melhor ainda quando ele é saudável”, acrescentou a psicopedagoga e moradora do Parque Suécia, Bianca Moreira, de 27 anos, que levou para vacinar os gêmeos Aquiles e Apolo, de 4 anos.