O Restaurante do Povo serve cerca de duas mil refeições diariamente em Belford Roxo - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 27/03/2024 16:49 | Atualizado 27/03/2024 17:13

Belford Roxo - O Restaurante do Povo de Belford Roxo, administrado através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome (Semascf), estará servindo um almoço especial e saboroso nesta sexta-feira (29), feriado da Paixão de Cristo. No cardápio, entre outras coisas, tem peixe ao molho, arroz com brócolis e bombom de sobremesa. Tudo por apenas R$ 1. O restaurante abre às 11h e a refeição será servida até às 15h.

Funcionando há quase dois anos, de segunda a sexta-feira, na Rua Floripes Rocha, 38, Centro, próximo à Estação Ferroviária, o Restaurante do Povo serve cerca de duas mil refeições diariamente. O estabelecimento abre as portas cedinho, todos os dias, a partir das 6h, para café da manhã, servido até às 9h, por apenas R$ 0,50.

O Cardápio Especial de Páscoa está de dar água na boca. Quem for conferir vai poder saborear peixe ao molho, acompanhado de pirão à brasileira, arroz com brócolis e lentilha. “Aqueles que não gostam de peixe poderão optar por omelete de forno e frango colorido. De sobremesa, laranja, gelatina e bombom”, informou o gerente Edson Mendes.