Publicado 29/03/2024 19:25

Belford Roxo - Policiais civis da 54ª DP (Belford Roxo) prenderam, nesta sexta-feira (29), um homem acusado de roubo qualificado, em Belford Roxo. Ele foi capturado após trabalho de cruzamento de dados de inteligência.



De acordo com os agentes, a vítima informou que estava trafegando com sua motocicleta, em janeiro deste ano, quando foi surpreendida por dois homens em motocicleta. Eles anunciaram o roubo e levaram o veículo com os pertences dela e de sua amiga, que estava na garupa.



Ainda, segundo os policiais civis, a motocicleta foi recuperada instantes depois do roubo.

No decorrer da investigação, o telefone celular da vítima foi rastreado até o local onde o acusado estava, sendo possível capturá-lo.