Publicado 27/03/2024 19:39

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, deu início ao Projeto Replantar nesta quarta-feira (27), onde será realizado o plantio de mais de 6 mil árvores ao longo de todo o município. A ação do dia plantou 50 mudas de ipê rosa, no limite entre os bairros Prata e Andrade de Araújo. A iniciativa se deu por conta de uma parceria com a empresa Furnas, em que foi assinado um Termo de Compensação Ambiental em janeiro deste ano.



O secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Igo Menezes, ressaltou a evolução de Belford Roxo. "Hoje a gente começa esse grande feito na nossa cidade. Começamos plantando ipês, mas por todo o município iremos plantar mudas nativas que não afetam o solo”, afirmou. “O próximos locais a serem plantados serão onde os moradores quiserem. Deixaremos à disposição as nossas redes sociais para que a população possa nos indicar locais em que ela quer que tenha uma árvore. Nós avaliaremos a região e logo estaremos plantando”, finalizou Igo.

O secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, reforçou que a iniciativa será um passo muito importante para Belford Roxo. “Quando falamos de Meio Ambiente, estamos falando de saúde, e por isso estamos dando o pontapé inicial nesse plantio de árvores por todo o nosso município”, ressaltou. “Além de embelezar, elas também trarão ainda mais vida para a nossa cidade”, arrematou Matheus.



Espécies nativas



A bióloga e coordenadora do Projeto Replantar, Natália Varela, salientou a importância da escolha das plantas. "Escolhemos espécies nativas do nosso bioma, no caso a Mata Atlântica, tendo em vista que muitas das árvores que são plantadas no nosso município, não são específicas para o meio urbano", disse. "Todas as espécies são escolhidas pensando em não atrapalhar as estruturas, tanto da pavimentação, quanto da rede elétrica", disse Natália.

A moradora de Areia Branca, Nilda Passos, de 59 anos, doou uma muda de ipê para a Prefeitura. "Eu ganhei esse ipê há uns três anos, mas o quintal da minha casa é pequeno. E eu tinha um sonho de poder plantar ele em um local onde todos pudessem usufruir da beleza e da sombra dele", contou. "O pessoal da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade foi na minha casa para falar sobre esse projeto, e eu fiquei realizada porque eles aceitaram a doação do meu ipê e eu pude plantar hoje aqui", relatou Nilda.

