A ocorrência policial com o preso e todo o material apreendido foi registrada na 54ª DP - Divulgação / Pmerj

A ocorrência policial com o preso e todo o material apreendido foi registrada na 54ª DPDivulgação / Pmerj

Publicado 02/04/2024 13:57

Belford Roxo - Um suspeito foi preso pelo crime de furto de cabos telefônicos, por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na manhã desta terça-feira (02), no bairro Parque São José, em Belford Roxo.

Na ação, os agentes verificavam uma ocorrência de furto de cabos telefônicos no bairro. Os policiais militares localizaram os dois suspeitos em uma escada. Um dos homens conseguiu fugir, e o outro foi preso. Com ele, em um veículo, foram encontrados materiais utilizados no furto, incluindo alicates, serras e seis rolos de cabos.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).