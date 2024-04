O projeto contou com um pequeno circuito no qual as crianças puderam participar de uma simulação sobre como agir no trânsito - Rafael Barreto / PMBR

O projeto contou com um pequeno circuito no qual as crianças puderam participar de uma simulação sobre como agir no trânsitoRafael Barreto / PMBR

Publicado 02/04/2024 17:42

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, por meio da Secretaria Municipal de Transporte, realizou nesta terça-feira (02), mais uma edição do Projeto Criança Viva, que é um programa de educação de trânsito voltado para as crianças das escolas e creches das redes municipais. A ação aconteceu na creche municipal Amor à Criança, no Centro.



O projeto contou com um pequeno circuito no qual as crianças puderam participar de uma simulação sobre como agir no trânsito. Elas receberam ensinamentos básicos de, por exemplo, como agir de acordo com as três cores do semáforo, olhar para os dois lados antes de atravessar, respeitar o limite de velocidade, entre outros. As crianças também levaram uma multa de trânsito simbólica, em que puderam levar pra casa e ajudar na conscientização dos pais e familiares.

O secretário Marcelo Machado interagiu com as crianças da creche Amor à Criança Rafael Barreto / PMBR



Trabalho de educação



De acordo com o secretário municipal de Transporte, Marcelo Machado, essa ação é essencial para as crianças. "Nós queremos mudar comportamento e eu acredito que só através da educação, nós conseguiremos. Então, me sinto feliz de conscientizar essas crianças que serão os futuros condutores e pedestres de amanhã”, frisou. "Se por conta dos nossos ensinamentos nós conseguirmos salvar uma única vida, todo esse esforço já vai ter valido a pena", completou Marcelo Machado. De acordo com o secretário municipal de Transporte, Marcelo Machado, essa ação é essencial para as crianças. "Nós queremos mudar comportamento e eu acredito que só através da educação, nós conseguiremos. Então, me sinto feliz de conscientizar essas crianças que serão os futuros condutores e pedestres de amanhã”, frisou. "Se por conta dos nossos ensinamentos nós conseguirmos salvar uma única vida, todo esse esforço já vai ter valido a pena", completou Marcelo Machado.

Aluna da creche Amor à Criança exibe o folheto explicativo sobre educação no trânsito Rafael Barreto / PMBR



A diretora da creche Amor à Criança, Marilene Morais, afirmou estar feliz com o trabalho de educação no trânsito que a Secretaria de Transporte vem fazendo. “É uma satisfação poder receber essa equipe maravilhosa que faz esse trabalho de extrema relevância. É muito gratificante ver essas crianças do nosso município aprendendo sobre a importância da conscientização no trânsito”, finalizou, Marilena. A diretora da creche Amor à Criança, Marilene Morais, afirmou estar feliz com o trabalho de educação no trânsito que a Secretaria de Transporte vem fazendo. “É uma satisfação poder receber essa equipe maravilhosa que faz esse trabalho de extrema relevância. É muito gratificante ver essas crianças do nosso município aprendendo sobre a importância da conscientização no trânsito”, finalizou, Marilena.

As crianças também levaram uma multa de trânsito simbólica, em que puderam levar pra casa e ajudar na conscientização dos pais e familiares Rafael Barreto / PMBR